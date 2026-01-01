Оповещения от Киноафиши
Апокалипсис
Награды и номинации фильма Апокалипсис
Награды и номинации фильма Апокалипсис 2006
Оскар 2007
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
