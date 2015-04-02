В Центральной Америке в доколумбовы времена существовала весьма специфическая разновидность бейсбола, ныне столь популярного в Америке Северной. На первой базе становились люди с луками, пращами и копьями, а на второй базе, находившейся аккурат на противоположном конце поля, вставал человек с увесистой дубинкой. По сигналу от первой базы по направлению ко второй начинали бежать несколько игроков: они должны были поймать ребрами копье или стрелу (проломленные камнями черепа не в счет) и донести…
Короче, не проняло
из хорошего - титры ...))очень важны реальные голоса ...красочно , масштабно , шаблонно ...хотя больная девочка прорицательница запомнилась ...шаблоны на то и шаблоны - потому что работают ...
фильм такой....будтво вот всё взаправду происходит!
очень реалистично😂 😂
АпокалипсЕс уже настал, когда в гаванЕ началась паника - Ангелочек, привет любимой учительнице русского языка...Цитата (VS, 15/12/2006 - 12:36:39):6. Смысл. Честно говоря, я так и не понял, что именно хотел подчеркнуть Гибсон, так как фильм многоплановый. Важность сохранения экологического баланса, абсурдность дохристианских религий, тупиковость развития царско-жреческой формы управления государством, приоритет семейных ценностей? - А может его просто нет? Все перечисленное, грубо говоря, банальности, о которых уже сказано миллион раз. Особенно непонятно, зачем тратить столько бабла, на то, чтобы объяснить "тупиковость развития царско-жреческой формы управления государством" - очень актуальная тема ✊ Лучше бы пропил...
ФИЛЬМ ГОД 100%!!!
Фильм очень динамичен!
Во время фильма никто не шипнулся, сидели как вкопанные, даже мобилы не звинели...
2 часа 15 минут пролетели так быстро, хотелось еще...
✊
Я когда шел, не читал про него кроме названия и режисера - специально, что бы не испортить себе мнение до просмотра фильма, но знал что будет шедевр, так и вышло... ✊
много ты понимаешь!!!✊
agree на все 1оо%😂 ✊
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