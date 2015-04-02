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Апокалипсис Апокалипсис
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Apocalypto Апокалипсис 2006 / США
8.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Апокалипсис»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В Центральной Америке в доколумбовы времена существовала весьма специфическая разновидность бейсбола, ныне столь популярного в Америке Северной. На первой базе становились люди с луками, пращами и копьями, а на второй базе, находившейся аккурат на противоположном конце поля, вставал человек с увесистой дубинкой. По сигналу от первой базы по направлению ко второй начинали бежать несколько игроков: они должны были поймать ребрами копье или стрелу (проломленные камнями черепа не в счет) и донести…

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Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, но не более - для меня "откровением" не стал. Ну резали индейцы бошки, ну а у нас миллионы расстреливали и не 600 лет назад а 60. И что? Все нормально, живем дальше.

Короче, не проняло
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ditrix 2 апреля 2015, 12:51
из плохого - много голливуда ...страсти христовы в этом плане были чище ...титры иногда было неразобрать из-за фона ...и когда отворачивался(не люблю крови)

из хорошего - титры ...))очень важны реальные голоса ...красочно , масштабно , шаблонно ...хотя больная девочка прорицательница запомнилась ...шаблоны на то и шаблоны - потому что работают ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wind 2 апреля 2015, 12:51
Мел Гибсон снова ацки атжог

фильм такой....будтво вот всё взаправду происходит!

очень реалистично😂 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
a]Цитата (angelochek, 15/12/2006 - 10:01:44):Ну и чего получается открыли Америку и настал Апокалипсес,да? ЗАКРОЙТЕ ОБРАТНО АМЕРИКУ в нашей гаване паника!

АпокалипсЕс уже настал, когда в гаванЕ началась паника - Ангелочек, привет любимой учительнице русского языка...Цитата (VS, 15/12/2006 - 12:36:39):6. Смысл. Честно говоря, я так и не понял, что именно хотел подчеркнуть Гибсон, так как фильм многоплановый. Важность сохранения экологического баланса, абсурдность дохристианских религий, тупиковость развития царско-жреческой формы управления государством, приоритет семейных ценностей? - А может его просто нет? Все перечисленное, грубо говоря, банальности, о которых уже сказано миллион раз. Особенно непонятно, зачем тратить столько бабла, на то, чтобы объяснить "тупиковость развития царско-жреческой формы управления государством" - очень актуальная тема ✊ Лучше бы пропил...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sansansan 2 апреля 2015, 12:51
СМОТРЕТЬ ВСЕМ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

ФИЛЬМ ГОД 100%!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sansansan 2 апреля 2015, 12:51
Титров - мало, действительно на это не обращаешь внимания!!!

Фильм очень динамичен!



Во время фильма никто не шипнулся, сидели как вкопанные, даже мобилы не звинели...



2 часа 15 минут пролетели так быстро, хотелось еще...





Я когда шел, не читал про него кроме названия и режисера - специально, что бы не испортить себе мнение до просмотра фильма, но знал что будет шедевр, так и вышло... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
gem 2 апреля 2015, 12:51
плохой фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
extraa 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто лучший. Всем советую.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fresh_wind 2 апреля 2015, 12:51
MM69 восторг к вашей рецензии. Сильно. Восхитительно. Больше и слов-то не находится. =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PlayDazz 2 апреля 2015, 12:51
✊ да уж, фильм понравился. Но хотелось конечно увидеть кое что другое. Лично я была настроена посмотреть на всю цивилизацию Майя,их город, жизнь, людей. а успевала лишь мельком разглядеть детали пока "главного героя" вели на алтарь. надо как то поаккуратней с анонсами, всё-таки фильм получился не о майя, а об одном индейце и его жене. грустно, и обядно, ведь мог же гибсон, судя по тому что я всё таки сумела разглядеть в сценах жертвоприношеня и торга на рынке.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lessa 2 апреля 2015, 12:51
Народ! Фильм я не смотрела, но наслышана много. Но мне кажется, что в наше время происходят более ужасные вещи, чем те, которые отражены в фильме. Есл вспомнить события, которые произошли в мире за последние лет 5, то жизнь майя покажется "райским уголком". Они жили так, как им нравится (если это можно назвать таким словом), во всяком случае они к этому привыкли. НО ОНИ НЕ НАВЯЗЫВАЛИ НИКОМУ СВОЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!!! А то у нас есть "цивилизованные" страны, которые озабочены мировым господством. Короче, это всё политика, ну её на фиг... А фильм я, всё-таки, хочу посмотреть, если не на большом экране, так хоть на DVD.undefined
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Recycler 2 апреля 2015, 12:51
Отличное кино, Мэл жжОт.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
el 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Devil от 14/12/2006 - 22:27:04


много ты понимаешь!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
el 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение MM69 от 16/12/2006 - 14:38:34[h

agree на все 1оо%😂 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pantera2 2 апреля 2015, 12:51
А я вот вообще фильм не смотрела..А так хочеться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ КОГДА ЛИБО СНЯТЫЙ ЧЕЛОВЕКАМИ)!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yaroyar30 16 ноября 2019, 08:23
Оценка
Обожаю этот фильм. Это самый лучший фильм из всех существующих, такой захватывающий, динамичный, безумно интересный и красивый. Нет он просто шикарный. Это то, что смотрится на одном дыхании. И спустя время его хочется пересмотреть и магия этого фильма в том, что острота чувств не снижается. Этот фильм встряхивает. Как кто-то рассказал, что когда совсем хреново, то всегда включает Апокалипто
16 ноября 2019, 08:23 Ответить
gvontash 7 сентября 2021, 19:38
Оценка
Отличнейший фильм, очень увлекательный
7 сентября 2021, 19:38 Ответить
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