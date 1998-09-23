Law & Order 1990, season 9

Law & Order 16+
Season premiere 23 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Закон и порядок» детективы Бриско и Кертис занимаются расследованием дела, связанного с гибелью сироты, которую удочерили. Оказывается, что приемные родители покойной девочки скрывали немало тайн. Тем временем Маккой и его новый напарник Эбби Кармайкл хотят доказать, что это была насильственная смерть, но вскоре осознают, что все иногда бывает не совсем таким, каким видится на первый взгляд. Белые сотрудники правоохранительных органов становятся главными подозреваемыми в убийстве чернокожего мужчины. На Маккоя оказывают давление федералы, которые собираются заключить сделку с задержанными.

7.8
7.8 IMDb

Cherished
Season 9 Episode 1
23 September 1998
DWB
Season 9 Episode 2
7 October 1998
Bait
Season 9 Episode 3
14 October 1998
Flight
Season 9 Episode 4
21 October 1998
Agony
Season 9 Episode 5
4 November 1998
Scrambled
Season 9 Episode 6
11 November 1998
Venom
Season 9 Episode 7
18 November 1998
Punk
Season 9 Episode 8
25 November 1998
True North
Season 9 Episode 9
9 December 1998
Hate
Season 9 Episode 10
6 January 1999
Ramparts
Season 9 Episode 11
13 January 1999
Haven
Season 9 Episode 12
10 February 1999
Hunters
Season 9 Episode 13
10 February 1999
Sideshow
Season 9 Episode 14
17 February 1999
Disciple
Season 9 Episode 15
24 February 1999
Harm
Season 9 Episode 16
3 March 1999
Shield
Season 9 Episode 17
24 March 1999
Juvenile
Season 9 Episode 18
14 April 1999
Tabula Rasa
Season 9 Episode 19
21 April 1999
Empire
Season 9 Episode 20
5 May 1999
Ambitious
Season 9 Episode 21
12 May 1999
Admissions
Season 9 Episode 22
19 May 1999
Refuge (1)
Season 9 Episode 23
26 May 1999
Refuge (2)
Season 9 Episode 24
26 May 1999
