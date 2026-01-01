Law & Order 1990, season 4

Season premiere 15 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Закон и порядок» к расследованиям приступают детективы Бриско и Логан. Их первым совместным делом становится убийство приговоренного растлителя несовершеннолетних, которого застрелил отец жертвы во время скандального телепроекта. Также следователи занимаются делом, связанным с жестоким нападением на бродягу в спальном районе. Стоун вынужден преследовать одного из тех, кто живет в этих краях. Кроме того, в полицейское отделение поступает заявление от молодой девушки, которая учится в университете. Она заявляет, что ее изнасиловал популярный музыкант.

7.8
7.8 IMDb

Sweeps
Season 4 Episode 1
15 September 1993
Volunteers
Season 4 Episode 2
29 September 1993
Discord
Season 4 Episode 3
6 October 1993
Profile
Season 4 Episode 4
13 October 1993
Black Tie
Season 4 Episode 5
20 October 1993
Pride and Joy
Season 4 Episode 6
27 October 1993
Apocrypha
Season 4 Episode 7
3 November 1993
American Dream
Season 4 Episode 8
9 November 1993
Born Bad
Season 4 Episode 9
16 November 1993
The Pursuit of Happiness
Season 4 Episode 10
1 December 1993
Golden Years
Season 4 Episode 11
5 January 1994
Snatched
Season 4 Episode 12
12 January 1994
Breeder
Season 4 Episode 13
19 January 1994
Censure
Season 4 Episode 14
2 February 1994
Kids
Season 4 Episode 15
9 February 1994
Big Bang
Season 4 Episode 16
2 March 1994
Mayhem
Season 4 Episode 17
9 March 1994
Wager
Season 4 Episode 18
30 March 1994
Sanctuary
Season 4 Episode 19
13 April 1994
Nurture
Season 4 Episode 20
4 May 1994
Doubles
Season 4 Episode 21
18 May 1994
Old Friends
Season 4 Episode 22
25 May 1994
