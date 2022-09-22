Law & Order 1990, season 22

Law & Order 16+
Original title Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 22 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 22 description

В 22-м сезоне сериала «Закон и порядок» продолжается история о сотрудниках правоохранительных органов, которые расследуют преступления, и окружных прокурорах, преследующих правонарушителей. Напомним, в финале предыдущего сезона Бернард и Косгроув анализируют факты, чтобы отыскать убийцу молодой манхэттенской светской львицы. Судебный процесс по делу об убийстве принимает неожиданный оборот. Это дело становится личным для Прайса и ставит Маруна в компрометирующую ситуацию. Убийство дежурного детектива полиции Нью-Йорка заставляет встрепенуться весь город. Косгроув оплакивает потерю друга и просит капитана Бенсона о помощи.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Gimme Shelter, Part III
Season 22 Episode 1
22 September 2022
Battle Lines
Season 22 Episode 2
29 September 2022
Camouflage
Season 22 Episode 3
6 October 2022
Benefit of the Doubt
Season 22 Episode 4
13 October 2022
Vicious Cycle
Season 22 Episode 5
27 October 2022
12 Seconds
Season 22 Episode 6
3 November 2022
Only the Lonely
Season 22 Episode 7
10 November 2022
Chain of Command
Season 22 Episode 8
17 November 2022
The System
Season 22 Episode 9
8 December 2022
Land of Opportunity
Season 22 Episode 10
5 January 2023
Second Chance
Season 22 Episode 11
12 January 2023
Almost Famous
Season 22 Episode 12
26 January 2023
Mammon
Season 22 Episode 13
2 February 2023
Heroes
Season 22 Episode 14
16 February 2023
Fear and Loathing
Season 22 Episode 15
23 February 2023
Nothing
Season 22 Episode 16
23 March 2023
Bias
Season 22 Episode 17
30 March 2023
Collateral Damage
Season 22 Episode 18
6 April 2023
Private Lives
Season 22 Episode 19
27 April 2023
Class Retreat
Season 22 Episode 20
4 May 2023
Appraisal
Season 22 Episode 21
11 May 2023
Open Wounds
Season 22 Episode 22
18 May 2023
