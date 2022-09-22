В 22-м сезоне сериала «Закон и порядок» продолжается история о сотрудниках правоохранительных органов, которые расследуют преступления, и окружных прокурорах, преследующих правонарушителей. Напомним, в финале предыдущего сезона Бернард и Косгроув анализируют факты, чтобы отыскать убийцу молодой манхэттенской светской львицы. Судебный процесс по делу об убийстве принимает неожиданный оборот. Это дело становится личным для Прайса и ставит Маруна в компрометирующую ситуацию. Убийство дежурного детектива полиции Нью-Йорка заставляет встрепенуться весь город. Косгроув оплакивает потерю друга и просит капитана Бенсона о помощи.