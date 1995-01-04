Law & Order 1990, season 5

Law & Order 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 21 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Law & Order" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Закон и порядок» сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию гибели женщины, которая якобы скончалась в результате онкологического заболевания. Тем временем Кинкейд знакомится со своим новым руководителем, Джеком Маккоем. Также следователи считают, что хозяин комедийного клуба покушался на собственную супругу, после чего женщина впала в кому. Но им не удается найти достаточное количество улик, чтобы суд счел его виновным. Еще одного владельца ночного заведения, прибывшего в Соединенные Штаты из Японии, убивают при странных обстоятельствах.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Second Opinion
Season 5 Episode 1
21 September 1994
Coma
Season 5 Episode 2
28 September 1994
Blue Bamboo
Season 5 Episode 3
5 October 1994
Family Values
Season 5 Episode 4
12 October 1994
White Rabbit
Season 5 Episode 5
19 October 1994
Competence
Season 5 Episode 6
2 November 1994
Precious
Season 5 Episode 7
9 November 1994
Virtue
Season 5 Episode 8
23 November 1994
Scoundrels
Season 5 Episode 9
30 November 1994
House Counsel
Season 5 Episode 10
4 January 1995
Guardian
Season 5 Episode 11
11 January 1995
Progeny
Season 5 Episode 12
25 January 1995
Rage
Season 5 Episode 13
1 February 1995
Performance
Season 5 Episode 14
8 February 1995
Seed
Season 5 Episode 15
15 February 1995
Wannabe
Season 5 Episode 16
15 March 1995
Act of God
Season 5 Episode 17
22 March 1995
Privileged
Season 5 Episode 18
5 April 1995
Cruel and Unusual
Season 5 Episode 19
19 April 1995
Bad Faith
Season 5 Episode 20
26 April 1995
Purple Heart
Season 5 Episode 21
3 May 1995
Switch
Season 5 Episode 22
17 May 1995
Pride
Season 5 Episode 23
24 May 1995
