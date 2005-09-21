Law & Order 1990, season 16

Law & Order 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 21 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Закон и порядок» юную девушку украли посреди бела дня. Вскоре похититель вышел на связь. Он настаивает на сделке. Следующим делом, за которое берутся детективы, является убийство афериста, который хотел выйти на связь с Оливией Бенсон. Чтобы довести это расследование до конца, Оливия и Фин обращаются за содействием к Фонтана и Грину. Совместными усилиями следователи выходят на мать и дочь, которые промышляют мошенническими действиями. Фонтана и Маккой, невзирая на огромное количество препятствий на пути, стремятся доказать вину человека, который убил юную девушку 10 лет назад.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Red Ball
Season 16 Episode 1
21 September 2005
Flaw
Season 16 Episode 2
28 September 2005
Ghosts
Season 16 Episode 3
5 October 2005
Age of Innocence
Season 16 Episode 4
12 October 2005
Life Line
Season 16 Episode 5
19 October 2005
Birthright
Season 16 Episode 6
2 November 2005
House of Cards
Season 16 Episode 7
9 November 2005
New York Minute
Season 16 Episode 8
16 November 2005
Criminal Law
Season 16 Episode 9
23 November 2005
Acid
Season 16 Episode 10
30 November 2005
Bible Story
Season 16 Episode 11
7 December 2005
Family Friend
Season 16 Episode 12
11 January 2006
Heart of Darkness
Season 16 Episode 13
18 January 2006
Magnet
Season 16 Episode 14
8 February 2006
Choice of Evils
Season 16 Episode 15
1 March 2006
Cost of Capital
Season 16 Episode 16
8 March 2006
America, Inc.
Season 16 Episode 17
22 March 2006
Thinking Makes It So
Season 16 Episode 18
29 March 2006
Positive
Season 16 Episode 19
5 April 2006
Kingmaker
Season 16 Episode 20
3 May 2006
Hindsight
Season 16 Episode 21
10 May 2006
Invaders
Season 16 Episode 22
17 May 2006
