В 18 сезоне сериала «Закон и порядок» Кир Лупо снова появляется в Нью-Йорке спустя 4 года, которые он провел в другой стране, сражаясь с террористическими группировками. Лупо и Грин, спустя некоторое время, принимаются за расследование двух случаев суицида, которые странным образом похожи между собой. Одно из них совершил брат Лупо. Сыщики считают, что в этом деле замешан преступник, которого недавно освободили раньше срока. В криминальном мире все называют его Доктор Смерть. После того как первое расследование увенчалось успехом, Грин и Лупо становятся напарниками. Их следующее совместное дело связано с затмением.