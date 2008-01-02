Law & Order 1990, season 18

Law & Order season 18 poster
Law & Order 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 2 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Law & Order" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Закон и порядок» Кир Лупо снова появляется в Нью-Йорке спустя 4 года, которые он провел в другой стране, сражаясь с террористическими группировками. Лупо и Грин, спустя некоторое время, принимаются за расследование двух случаев суицида, которые странным образом похожи между собой. Одно из них совершил брат Лупо. Сыщики считают, что в этом деле замешан преступник, которого недавно освободили раньше срока. В криминальном мире все называют его Доктор Смерть. После того как первое расследование увенчалось успехом, Грин и Лупо становятся напарниками. Их следующее совместное дело связано с затмением.

7.8
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

Called Home
Season 18 Episode 1
2 January 2008
Darkness
Season 18 Episode 2
2 January 2008
Misbegotten
Season 18 Episode 3
9 January 2008
Bottomless
Season 18 Episode 4
16 January 2008
Driven
Season 18 Episode 5
23 January 2008
Political Animal
Season 18 Episode 6
30 January 2008
Quit Claim
Season 18 Episode 7
6 February 2008
Illegal
Season 18 Episode 8
13 February 2008
Executioner
Season 18 Episode 9
20 February 2008
Tango
Season 18 Episode 10
27 February 2008
Betrayal
Season 18 Episode 11
5 March 2008
Submission
Season 18 Episode 12
12 March 2008
Angelgrove
Season 18 Episode 13
19 March 2008
Burn Card
Season 18 Episode 14
23 April 2008
Bogeyman
Season 18 Episode 15
30 April 2008
Strike
Season 18 Episode 16
7 May 2008
Personae Non Grata
Season 18 Episode 17
14 May 2008
Excalibur
Season 18 Episode 18
21 May 2008
