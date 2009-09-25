Law & Order 1990, season 20

Season premiere 25 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Law & Order" season 20 description

В 20 сезоне сериала «Закон и порядок» герои приступают к расследованию смерти молодого солдата, который погиб в собственном гараже. Детективы уверены, что в этом замешан профессор права, который служит в Министерстве юстиции. Следующей жертвой становится сотрудница криминального отдела. Детективы считают, что убийство совершено по личным мотивам. Главным подозреваемым становится жених девушки, который изменял ей. Кроме того, в этом сезоне Лупо и Бернард ищут человека, ответственного за гибель известного музыканта. Сумка, в которой находится большая сумма денег, становится важной уликой.

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Memo from the Dark Side
Season 20 Episode 1
25 September 2009
Just a Girl in the World
Season 20 Episode 2
2 October 2009
Great Satan
Season 20 Episode 3
9 October 2009
Reality Bites
Season 20 Episode 4
16 October 2009
Dignity
Season 20 Episode 5
23 October 2009
Human Flesh Search Engine
Season 20 Episode 6
30 October 2009
Boy Gone Astray
Season 20 Episode 7
6 November 2009
Doped
Season 20 Episode 8
6 November 2009
For the Defense
Season 20 Episode 9
13 November 2009
Shotgun
Season 20 Episode 10
20 November 2009
Fed
Season 20 Episode 11
11 December 2009
Blackmail
Season 20 Episode 12
15 January 2010
Steel-Eyed Death
Season 20 Episode 13
1 March 2010
Boy on Fire
Season 20 Episode 14
1 March 2010
Brilliant Disguise
Season 20 Episode 15
8 March 2010
Innocence
Season 20 Episode 16
15 March 2010
Four Cops Shot
Season 20 Episode 17
22 March 2010
Brazil
Season 20 Episode 18
29 March 2010
Crashers
Season 20 Episode 19
3 May 2010
The Taxman Cometh
Season 20 Episode 20
10 May 2010
Immortal
Season 20 Episode 21
17 May 2010
Love Eternal
Season 20 Episode 22
17 May 2010
Rubber Room
Season 20 Episode 23
24 May 2010
