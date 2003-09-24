Law & Order 1990, season 14

Season premiere 24 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Закон и порядок» серийный маньяк не хочет говорить следствию, где он держит тела своих жертв. Юрист, которому также известно об этом, не намерен оглашать сведения, заявляя, что его общение с клиентом носило конфиденциальный характер. Также в этом сезоне детективы приступают к расследованию смерти охотника за головами, тело которого обнаружили в гостиничном номере. Оказалось, что к его гибели имеет отношение некий журналист. Он опубликовал материал о преступнике, по следам которого шел погибший охотник. Расследование угона машины, где перевозились контейнеры с биологическим оружием, осложняется эпидемией.

7.8
7.8 IMDb

Bodies
Season 14 Episode 1
24 September 2003
Bounty
Season 14 Episode 2
1 October 2003
Patient Zero
Season 14 Episode 3
8 October 2003
Shrunk
Season 14 Episode 4
22 October 2003
Blaze
Season 14 Episode 5
29 October 2003
Identity
Season 14 Episode 6
5 November 2003
Floater
Season 14 Episode 7
12 November 2003
Embedded
Season 14 Episode 8
19 November 2003
Compassion
Season 14 Episode 9
26 November 2003
Ill-Conceived
Season 14 Episode 10
3 December 2003
Darwinian
Season 14 Episode 11
7 January 2004
Payback
Season 14 Episode 12
14 January 2004
Married with Children
Season 14 Episode 13
4 February 2004
City Hall
Season 14 Episode 14
11 February 2004
Veteran's Day
Season 14 Episode 15
18 February 2004
Can I Get a Witness?
Season 14 Episode 16
25 February 2004
Hands Free
Season 14 Episode 17
3 March 2004
Evil Breeds
Season 14 Episode 18
24 March 2004
Nowhere Man
Season 14 Episode 19
31 March 2004
Everybody Loves Raimondo's
Season 14 Episode 20
14 April 2004
Vendetta
Season 14 Episode 21
21 April 2004
Gaijin
Season 14 Episode 22
28 April 2004
Caviar Emptor
Season 14 Episode 23
12 May 2004
C.O.D.
Season 14 Episode 24
19 May 2004
