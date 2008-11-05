Law & Order 1990, season 19

Season premiere 5 November 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Закон и порядок» Маккой, воспользовавшись антитеррористическим законом, подвергает судебному преследованию хулиганскую банду. Они оказались случайно вовлечены в конфликт. Ассистент прокурора Каттер выражает свое недовольство происходящим.   Тем временем человек с умственной отсталостью становится очевидцем жестокого преступления. Он категорически не хочет сотрудничать со следствием, опасаясь, что выдаст чудовищные секреты личной жизни убитого. Обладая информацией о преступнике, несговорчивый свидетель упорно хранит молчание. Детективам приходится прибегать к множеству уловок.

7.8
7.8 IMDb

Rumble
Season 19 Episode 1
5 November 2008
Challenged
Season 19 Episode 2
12 November 2008
Lost Boys
Season 19 Episode 3
19 November 2008
Falling
Season 19 Episode 4
26 November 2008
Knock Off
Season 19 Episode 5
3 December 2008
Sweetie
Season 19 Episode 6
10 December 2008
Zero
Season 19 Episode 7
17 December 2008
Chattel
Season 19 Episode 8
7 January 2009
By Perjury
Season 19 Episode 9
14 January 2009
Pledge
Season 19 Episode 10
21 January 2009
Lucky Stiff
Season 19 Episode 11
28 January 2009
Illegitimate
Season 19 Episode 12
4 February 2009
Crimebusters
Season 19 Episode 13
11 February 2009
Rapture
Season 19 Episode 14
18 February 2009
Bailout
Season 19 Episode 15
11 March 2009
Take-Out
Season 19 Episode 16
18 March 2009
Anchors Away
Season 19 Episode 17
25 March 2009
Promote This!
Season 19 Episode 18
29 April 2009
All New
Season 19 Episode 19
6 May 2009
Exchange
Season 19 Episode 20
13 May 2009
Skate or Die
Season 19 Episode 21
20 May 2009
The Drowned and the Saved
Season 19 Episode 22
3 June 2009
