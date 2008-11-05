В 19 сезоне сериала «Закон и порядок» Маккой, воспользовавшись антитеррористическим законом, подвергает судебному преследованию хулиганскую банду. Они оказались случайно вовлечены в конфликт. Ассистент прокурора Каттер выражает свое недовольство происходящим. Тем временем человек с умственной отсталостью становится очевидцем жестокого преступления. Он категорически не хочет сотрудничать со следствием, опасаясь, что выдаст чудовищные секреты личной жизни убитого. Обладая информацией о преступнике, несговорчивый свидетель упорно хранит молчание. Детективам приходится прибегать к множеству уловок.