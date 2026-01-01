Law & Order 1990, season 1

Law & Order season 1 poster
Law & Order 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 September 1990
Production year 1990
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Закон и порядок» события разворачиваются в Нью-Йорке. Следователи Макс Гриви и Майк Логан расследуют гибель молодой девушки, которая неожиданно умерла в больнице. Ее отец приходит в полицейское управление, заявляя, что его дочь скончалась насильственной смертью. Сыщики считают, что врач Эдвард Остер, который вел ее историю болезни, злоупотребляет алкоголем во время работы. Также в этом сезоне детективы расследуют смерть афроамериканцев в метро в час пик, ищут человека, который убил гомосексуалиста, зараженного ВИЧ-инфекцией, а также разбираются в деле о гибели молодого агента по недвижимости.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Prescription for Death
Season 1 Episode 1
13 September 1990
Subterranean Homeboy Blues
Season 1 Episode 2
20 September 1990
The Reaper's Helper
Season 1 Episode 3
4 October 1990
Kiss the Girls and Make Them Die
Season 1 Episode 4
11 October 1990
Happily Ever After
Season 1 Episode 5
23 October 1990
Everybody's Favorite Bagman
Season 1 Episode 6
30 October 1990
By Hooker, By Crook
Season 1 Episode 7
13 November 1990
Poison Ivy
Season 1 Episode 8
20 November 1990
Indifference
Season 1 Episode 9
27 November 1990
Prisoner of Love
Season 1 Episode 10
4 December 1990
Out of the Half-Light
Season 1 Episode 11
11 December 1990
Life Choice
Season 1 Episode 12
8 January 1991
A Death in the Family
Season 1 Episode 13
15 January 1991
The Violence of Summer
Season 1 Episode 14
5 February 1991
The Torrents of Greed, Part 1
Season 1 Episode 15
12 February 1991
The Torrents of Greed, Part 2
Season 1 Episode 16
19 February 1991
Mushrooms
Season 1 Episode 17
26 February 1991
The Secret Sharers
Season 1 Episode 18
12 March 1991
The Serpent's Tooth
Season 1 Episode 19
19 March 1991
The Troubles
Season 1 Episode 20
26 March 1991
Sonata for a Solo Organ
Season 1 Episode 21
2 April 1991
The Blue Wall
Season 1 Episode 22
9 June 1991
