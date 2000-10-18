В 11 сезоне сериала «Закон и порядок» во время пожара в доме умирает ребенок с ограниченными физическими возможностями. В ходе расследования становится известно, что хозяин антикварного салона, который находится в этом же доме, несколько раз сталкивался с пожарами. Детективы Бриско и Грин узнают, что мальчик был в тягость своим родителям. Их семейная жизнь тоже трещала по швам, несмотря на то что они находились в браке более десяти лет. Нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани представляет сотрудникам правоохранительных органов нового коллегу — окружного прокурора, которую зовут Нора Льюин.