Law & Order 1990, season 11

Law & Order season 11 poster
Law & Order 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 18 October 2000
Production year 2000
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Закон и порядок» во время пожара в доме умирает ребенок с ограниченными физическими возможностями. В ходе расследования становится известно, что хозяин антикварного салона, который находится в этом же доме, несколько раз сталкивался с пожарами. Детективы Бриско и Грин узнают, что мальчик был в тягость своим родителям. Их семейная жизнь тоже трещала по швам, несмотря на то что они находились в браке более десяти лет. Нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани представляет сотрудникам правоохранительных органов нового коллегу — окружного прокурора, которую зовут Нора Льюин.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Endurance
Season 11 Episode 1
18 October 2000
Turnstile Justice
Season 11 Episode 2
25 October 2000
Dissonance
Season 11 Episode 3
1 November 2000
Standoff
Season 11 Episode 4
8 November 2000
Return
Season 11 Episode 5
15 November 2000
Burn Baby Burn
Season 11 Episode 6
22 November 2000
Amends
Season 11 Episode 7
29 November 2000
Thin Ice
Season 11 Episode 8
20 December 2000
Hubris
Season 11 Episode 9
10 January 2001
Whose Monkey Is It Anyway?
Season 11 Episode 10
17 January 2001
Sunday in the Park with Jorge
Season 11 Episode 11
24 January 2001
Teenage Wasteland
Season 11 Episode 12
7 February 2001
Phobia
Season 11 Episode 13
14 February 2001
A Losing Season
Season 11 Episode 14
21 February 2001
Swept Away - A Very Special Episode
Season 11 Episode 15
28 February 2001
Bronx Cheer
Season 11 Episode 16
14 March 2001
Ego
Season 11 Episode 17
21 March 2001
White Lie
Season 11 Episode 18
4 April 2001
Whiplash
Season 11 Episode 19
18 April 2001
All My Children
Season 11 Episode 20
2 May 2001
Brother's Keeper
Season 11 Episode 21
9 May 2001
School Daze
Season 11 Episode 22
16 May 2001
Judge Dread
Season 11 Episode 23
23 May 2001
Deep Vote
Season 11 Episode 24
23 May 2001
