Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Law & Order 1990, season 13

Law & Order season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order Seasons Season 13
Law & Order 16+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 2 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Закон и порядок» араб, который живет в США, подозревается в совершении двойного убийства. Дело имеет религиозный подтекст. Кроме того, детективы приступают к расследованию убийства преподавательницы английского языка. Оказывается, что ее гибель связана с запретной любовной связью мужчины-педагога и его молодой студентки. Оба проходят по делу как главные подозреваемые. Прокурорам приходится иметь дело со множеством личностей одного студента колледжа. А в расследовании гибели рок-музыканта следствие неожиданно сталкивается с препятствием в лице своего бывшего коллеги.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
American Jihad
Season 13 Episode 1
2 October 2002
Shangri-La
Season 13 Episode 2
9 October 2002
True Crime
Season 13 Episode 3
16 October 2002
Tragedy on Rye
Season 13 Episode 4
30 October 2002
The Ring
Season 13 Episode 5
6 November 2002
Hitman
Season 13 Episode 6
13 November 2002
Open Season
Season 13 Episode 7
20 November 2002
Asterisk
Season 13 Episode 8
27 November 2002
The Wheel
Season 13 Episode 9
11 December 2002
Mother's Day
Season 13 Episode 10
8 January 2003
Chosen
Season 13 Episode 11
15 January 2003
Under God
Season 13 Episode 12
5 February 2003
Absentia
Season 13 Episode 13
12 February 2003
Star Crossed
Season 13 Episode 14
19 February 2003
Bitch
Season 13 Episode 15
26 February 2003
Suicide Box
Season 13 Episode 16
26 March 2003
Genius
Season 13 Episode 17
2 April 2003
Maritime
Season 13 Episode 18
17 April 2003
Seer
Season 13 Episode 19
23 April 2003
Kid Pro Quo
Season 13 Episode 20
30 April 2003
House Calls
Season 13 Episode 21
7 May 2003
Sheltered
Season 13 Episode 22
14 May 2003
Couples
Season 13 Episode 23
21 May 2003
Smoke
Season 13 Episode 24
21 May 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more