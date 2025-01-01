Во 2 сезоне сериала «Закон и порядок» у Логана появляется новый коллега, который нарушает закон при исполнении служебных обязанностей, чтобы получить признание от потенциального преступника. Этого человека считают убийцей Макса Гриви. Стоун боится, что поведение Логана может иметь негативные последствия для всего расследования. Кроме того, Сиретта и Логан ищут человека, ответственного за гибель женатого мужчины и его юной пассии, расследуют случай с молодой актрисой, скончавшейся при подозрительных обстоятельствах, а также ведут дело, связанное с ограблением и изнасилованием беременной женщины.