Law & Order 1990, season 2

Law & Order season 2 poster
Law & Order 16+
Season premiere 17 September 1991
Production year 1991
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Закон и порядок» у Логана появляется новый коллега, который нарушает закон при исполнении служебных обязанностей, чтобы получить признание от потенциального преступника. Этого человека считают убийцей Макса Гриви. Стоун боится, что поведение Логана может иметь негативные последствия для всего расследования. Кроме того, Сиретта и Логан ищут человека, ответственного за гибель женатого мужчины и его юной пассии, расследуют случай с молодой актрисой, скончавшейся при подозрительных обстоятельствах, а также ведут дело, связанное с ограблением и изнасилованием беременной женщины.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Confession
Season 2 Episode 1
17 September 1991
The Wages of Love
Season 2 Episode 2
24 September 1991
Aria
Season 2 Episode 3
1 October 1991
Asylum
Season 2 Episode 4
8 October 1991
God Bless the Child
Season 2 Episode 5
22 October 1991
Misconception
Season 2 Episode 6
29 October 1991
In Memory Of
Season 2 Episode 7
5 November 1991
Out of Control
Season 2 Episode 8
12 November 1991
Renunciation
Season 2 Episode 9
19 November 1991
Heaven
Season 2 Episode 10
26 November 1991
His Hour Upon the Stage
Season 2 Episode 11
10 December 1991
Star Struck
Season 2 Episode 12
7 January 1992
Severance
Season 2 Episode 13
14 January 1992
Blood Is Thicker...
Season 2 Episode 14
4 February 1992
Trust
Season 2 Episode 15
11 February 1992
Vengeance
Season 2 Episode 16
18 February 1992
Sisters of Mercy
Season 2 Episode 17
3 March 1992
Cradle to Grave
Season 2 Episode 18
31 March 1992
The Fertile Fields
Season 2 Episode 19
7 April 1992
Intolerance
Season 2 Episode 20
14 April 1992
Silence
Season 2 Episode 21
28 April 1992
The Working Stiff
Season 2 Episode 22
14 May 1992
