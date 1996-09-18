Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Law & Order 1990, season 7

Law & Order season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order Seasons Season 7

Law & Order 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 18 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Law & Order" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Закон и порядок» Бриско и Кертис ведут дело о похищении машины и убийстве женщины, которая являлась многодетной матерью. Жертва перед смертью записала на магнитофонную пленку имя человека, ответственного за ее гибель. Новый ассистент Маккоя, Джейми Росс, собирается добиться самой жесткой меры для человека, который ответственен за это убийство. Вскоре в лифте торгового комплекса обнаруживают тело еще одной женщины. Следователи считают, что к ее смерти может быть причастна родная сестра. Также Бриско и Кертис должны отыскать человека, ответственного за гибель молодого парня, который учился в колледже.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Law & Order List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Causa Mortis
Season 7 Episode 1
18 September 1996
ID
Season 7 Episode 2
25 September 1996
Good Girl
Season 7 Episode 3
7 October 1996
Survivor
Season 7 Episode 4
23 October 1996
Corruption
Season 7 Episode 5
30 October 1996
Double Blind
Season 7 Episode 6
6 November 1996
Deadbeat
Season 7 Episode 7
13 November 1996
Family Business
Season 7 Episode 8
20 November 1996
Entrapment
Season 7 Episode 9
8 January 1997
Legacy
Season 7 Episode 10
15 January 1997
Menace
Season 7 Episode 11
5 February 1997
Barter
Season 7 Episode 12
12 February 1997
Matrimony
Season 7 Episode 13
19 February 1997
Working Mom
Season 7 Episode 14
26 February 1997
D-Girl
Season 7 Episode 15
13 March 1997
Turnaround
Season 7 Episode 16
20 March 1997
Showtime
Season 7 Episode 17
27 March 1997
Mad Dog
Season 7 Episode 18
2 April 1997
Double Down
Season 7 Episode 19
16 April 1997
We Like Mike
Season 7 Episode 20
30 April 1997
Passion
Season 7 Episode 21
7 May 1997
Past Imperfect
Season 7 Episode 22
14 May 1997
Terminal
Season 7 Episode 23
21 May 1997
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more