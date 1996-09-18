В 7 сезоне сериала «Закон и порядок» Бриско и Кертис ведут дело о похищении машины и убийстве женщины, которая являлась многодетной матерью. Жертва перед смертью записала на магнитофонную пленку имя человека, ответственного за ее гибель. Новый ассистент Маккоя, Джейми Росс, собирается добиться самой жесткой меры для человека, который ответственен за это убийство. Вскоре в лифте торгового комплекса обнаруживают тело еще одной женщины. Следователи считают, что к ее смерти может быть причастна родная сестра. Также Бриско и Кертис должны отыскать человека, ответственного за гибель молодого парня, который учился в колледже.