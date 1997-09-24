Law & Order 1990, season 8

Law & Order 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 24 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Закон и порядок» сотрудники уголовного отдела расследуют убийство курьера, который доставлял пиццу. Главными подозреваемыми становятся два молодых человека, единственным мотивом которых было желание получить острые ощущения. Парни тут же указывают друг на друга, и Маккой и Росс никак не могут понять, кто же из них на самом деле произвел роковой удар. Также Бриско и Кертис занимаются делом, связанным со случайной перестрелкой из транспорта. Создается ощущение, что супругу пострадавшей женщины известно гораздо больше, чем он сообщает детективам во время допроса.

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Thrill
Season 8 Episode 1
24 September 1997
Denial
Season 8 Episode 2
8 October 1997
Navy Blues
Season 8 Episode 3
15 October 1997
Harvest
Season 8 Episode 4
29 October 1997
Nullification
Season 8 Episode 5
5 November 1997
Baby, It's You
Season 8 Episode 6
12 November 1997
Blood
Season 8 Episode 7
19 November 1997
Shadow
Season 8 Episode 8
26 November 1997
Burned
Season 8 Episode 9
10 December 1997
Ritual
Season 8 Episode 10
17 December 1997
Under the Influence
Season 8 Episode 11
7 January 1998
Expert
Season 8 Episode 12
21 January 1998
Castoff
Season 8 Episode 13
28 January 1998
Grief
Season 8 Episode 14
4 February 1998
Faccia a Faccia
Season 8 Episode 15
25 February 1998
Divorce
Season 8 Episode 16
4 March 1998
Carrier
Season 8 Episode 17
1 April 1998
Stalker
Season 8 Episode 18
15 April 1998
Disappeared
Season 8 Episode 19
22 April 1998
Burden
Season 8 Episode 20
24 April 1998
Bad Girl
Season 8 Episode 21
29 April 1998
Damaged
Season 8 Episode 22
6 May 1998
Tabloid
Season 8 Episode 23
13 May 1998
Monster
Season 8 Episode 24
20 May 1998
