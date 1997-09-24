В 8 сезоне сериала «Закон и порядок» сотрудники уголовного отдела расследуют убийство курьера, который доставлял пиццу. Главными подозреваемыми становятся два молодых человека, единственным мотивом которых было желание получить острые ощущения. Парни тут же указывают друг на друга, и Маккой и Росс никак не могут понять, кто же из них на самом деле произвел роковой удар. Также Бриско и Кертис занимаются делом, связанным со случайной перестрелкой из транспорта. Создается ощущение, что супругу пострадавшей женщины известно гораздо больше, чем он сообщает детективам во время допроса.