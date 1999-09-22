В 10 сезоне сериала «Закон и порядок» перестрелка в городском парке заставляет Бриско и его нового напарника, детектива Эда Грина, искать орудие преступления. Маккой отдает распоряжение сотрудникам отыскать и наказать не только убийцу, но и изготовителя оружия. Следующим делом, за которое принимаются следователи, является убийство ребенка. Главной подозреваемой становится девочка, которой всего десять лет. Еще одна несовершеннолетняя обнаружена мертвой. Выясняется, что причиной гибели стала передозировка запрещенными препаратами. Бриско и Грин считают, что в деле замешан влиятельный родственник девочки.