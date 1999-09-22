Menu
Season premiere 22 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
В 10 сезоне сериала «Закон и порядок» перестрелка в городском парке заставляет Бриско и его нового напарника, детектива Эда Грина, искать орудие преступления. Маккой отдает распоряжение сотрудникам отыскать и наказать не только убийцу, но и изготовителя оружия. Следующим делом, за которое принимаются следователи, является убийство ребенка. Главной подозреваемой становится девочка, которой всего десять лет. Еще одна несовершеннолетняя обнаружена мертвой. Выясняется, что причиной гибели стала передозировка запрещенными препаратами. Бриско и Грин считают, что в деле замешан влиятельный родственник девочки.

7.8
Rate 15 votes
Gunshow
Season 10 Episode 1
22 September 1999
Killerz
Season 10 Episode 2
29 September 1999
DNR
Season 10 Episode 3
6 October 1999
Merger
Season 10 Episode 4
13 October 1999
Justice
Season 10 Episode 5
10 November 1999
Marathon
Season 10 Episode 6
17 November 1999
Patsy
Season 10 Episode 7
24 November 1999
Blood Money
Season 10 Episode 8
1 December 1999
Sundown
Season 10 Episode 9
15 December 1999
Loco Parentis
Season 10 Episode 10
5 January 2000
Collision
Season 10 Episode 11
26 January 2000
Mother's Milk
Season 10 Episode 12
9 February 2000
Panic
Season 10 Episode 13
16 February 2000
Entitled, Part 2
Season 10 Episode 14
18 February 2000
Fools for Love
Season 10 Episode 15
23 February 2000
Trade This
Season 10 Episode 16
1 March 2000
Black, White and Blue
Season 10 Episode 17
22 March 2000
Mega
Season 10 Episode 18
5 April 2000
Surrender Dorothy
Season 10 Episode 19
26 April 2000
Untitled
Season 10 Episode 20
3 May 2000
Narcosis
Season 10 Episode 21
10 May 2000
High & Low
Season 10 Episode 22
17 May 2000
Stiff
Season 10 Episode 23
24 May 2000
Vaya Con Dios
Season 10 Episode 24
24 May 2000
