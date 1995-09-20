Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Law & Order 1990, season 6

Law & Order season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order Seasons Season 6
Law & Order 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 20 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Law & Order" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Закон и порядок» у Бриско появляется новый напарник Рейнальдо Кертис. Их первым делом становится убийство маленького ребенка. Девочка пропала в промежутке между школьными занятиями и посещением музыкального класса. Кроме того, детективы расследуют насильственную смерть молодого парня, который учился в колледже, тройное убийство в издательском доме популярного журнала, а также задерживают нескольких человек, ставших главными подозреваемыми в ограблении. Маккой и Кинкейд спорят из-за разногласий в отношении высшей меры наказания. Маккой преследует человека, ответственного за гибель копа во время облавы.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb

Law & Order List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Bitter Fruit
Season 6 Episode 1
20 September 1995
Rebels
Season 6 Episode 2
27 September 1995
Savages
Season 6 Episode 3
18 October 1995
Jeopardy
Season 6 Episode 4
1 November 1995
Hot Pursuit
Season 6 Episode 5
8 November 1995
Paranoia
Season 6 Episode 6
15 November 1995
Humiliation
Season 6 Episode 7
22 November 1995
Angel
Season 6 Episode 8
29 November 1995
Blood Libel
Season 6 Episode 9
3 January 1996
Remand
Season 6 Episode 10
10 January 1996
Corpus Delicti
Season 6 Episode 11
17 January 1996
Trophy
Season 6 Episode 12
31 January 1996
Charm City
Season 6 Episode 13
7 February 1996
Custody
Season 6 Episode 14
21 February 1996
Encore
Season 6 Episode 15
28 February 1996
Savior
Season 6 Episode 16
13 March 1996
Deceit
Season 6 Episode 17
27 March 1996
Atonement
Season 6 Episode 18
10 April 1996
Slave
Season 6 Episode 19
21 April 1996
Girlfriends
Season 6 Episode 20
1 May 1996
Pro Se
Season 6 Episode 21
8 May 1996
Homesick
Season 6 Episode 22
15 May 1996
Aftershock
Season 6 Episode 23
22 May 1996
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more