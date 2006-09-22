В 17 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин и Кэссиди принимаются за расследование убийства сотрудника правоохранительных органов. Это произошло, когда мужчина собирался предотвратить ограбление. В результате следственных мероприятий детективы находят похищенные снимки супруги известного человека. Следующим делом Грина и Кэссиди становится расследование убийства, которое получило огласку благодаря интернету. Фотоснимок мертвого тела молодой женщины разместили на популярном сайте в сети. Спустя некоторое время преступники сделали видеозапись убийства мусульманина. Возможно, ему отомстили за оказание помощи полицейским.