Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Law & Order 1990, season 17

Law & Order season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Law & Order Seasons Season 17

Law & Order 16+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 22 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Law & Order" season 17 description

В 17 сезоне сериала «Закон и порядок» Грин и Кэссиди принимаются за расследование убийства сотрудника правоохранительных органов. Это произошло, когда мужчина собирался предотвратить ограбление. В результате следственных мероприятий детективы находят похищенные снимки супруги известного человека. Следующим делом Грина и Кэссиди становится расследование убийства, которое получило огласку благодаря интернету. Фотоснимок мертвого тела молодой женщины разместили на популярном сайте в сети. Спустя некоторое время преступники сделали видеозапись убийства мусульманина. Возможно, ему отомстили за оказание помощи полицейским.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
7.8 IMDb
Law & Order List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Fame
Season 17 Episode 1
22 September 2006
Avatar
Season 17 Episode 2
29 September 2006
Home Sweet
Season 17 Episode 3
6 October 2006
Fear America
Season 17 Episode 4
13 October 2006
Public Service Homicide
Season 17 Episode 5
20 October 2006
Profiteer
Season 17 Episode 6
27 October 2006
In Vino Veritas
Season 17 Episode 7
3 November 2006
Release
Season 17 Episode 8
10 November 2006
Deadlock
Season 17 Episode 9
17 November 2006
Corner Office
Season 17 Episode 10
8 December 2006
Remains of the Day
Season 17 Episode 11
5 January 2007
Charity Case
Season 17 Episode 12
12 January 2007
Talking Points
Season 17 Episode 13
2 February 2007
Church
Season 17 Episode 14
9 February 2007
Melting Pot
Season 17 Episode 15
16 February 2007
Murder Book
Season 17 Episode 16
23 February 2007
Good Faith
Season 17 Episode 17
30 March 2007
Bling
Season 17 Episode 18
6 April 2007
Fallout
Season 17 Episode 19
27 April 2007
Captive
Season 17 Episode 20
4 May 2007
Over Here
Season 17 Episode 21
11 May 2007
The Family Hour
Season 17 Episode 22
18 May 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more