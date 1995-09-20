Season 1
22 episodes
13 September 1990 - 9 June 1991
Season 2
22 episodes
17 September 1991 - 14 May 1992
Season 3
22 episodes
23 September 1992 - 19 May 1993
Season 4
22 episodes
15 September 1993 - 25 May 1994
Season 5
23 episodes
21 September 1994 - 24 May 1995
Season 6
23 episodes
20 September 1995 - 22 May 1996
Season 7
23 episodes
18 September 1996 - 21 May 1997
Season 8
24 episodes
24 September 1997 - 20 May 1998
Season 9
24 episodes
23 September 1998 - 26 May 1999
Season 10
24 episodes
22 September 1999 - 24 May 2000
Season 11
24 episodes
18 October 2000 - 23 May 2001
Season 12
24 episodes
26 September 2001 - 22 May 2002
Season 13
24 episodes
2 October 2002 - 21 May 2003
Season 14
24 episodes
24 September 2003 - 19 May 2004
Season 15
24 episodes
22 September 2004 - 18 May 2005
Season 16
22 episodes
21 September 2005 - 17 May 2006
Season 17
22 episodes
22 September 2006 - 18 May 2007
Season 18
18 episodes
2 January 2008 - 21 May 2008
Season 19
22 episodes
5 November 2008 - 3 June 2009
Season 20
23 episodes
25 September 2009 - 24 May 2010
Season 21
10 episodes
24 February 2022 - 19 May 2022
Season 22
22 episodes
22 September 2022 - 18 May 2023
Season 23
13 episodes
18 January 2024 - 16 May 2024
Season 24
22 episodes
3 October 2024 - 15 May 2025
Season 25
4 episodes
25 September 2025 - 16 October 2025