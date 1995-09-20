Menu
Law & Order 16+
Production year 1990
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel NBC

Series rating

8.5
Rate 11 votes
7.8 IMDb
All seasons of "Law & Order"
Law & Order - Season 1 Season 1
22 episodes 13 September 1990 - 9 June 1991
 
Law & Order - Season 2 Season 2
22 episodes 17 September 1991 - 14 May 1992
 
Law & Order - Season 3 Season 3
22 episodes 23 September 1992 - 19 May 1993
 
Law & Order - Season 4 Season 4
22 episodes 15 September 1993 - 25 May 1994
 
Law & Order - Season 5 Season 5
23 episodes 21 September 1994 - 24 May 1995
 
Law & Order - Season 6 Season 6
23 episodes 20 September 1995 - 22 May 1996
 
Law & Order - Season 7 Season 7
23 episodes 18 September 1996 - 21 May 1997
 
Law & Order - Season 8 Season 8
24 episodes 24 September 1997 - 20 May 1998
 
Law & Order - Season 9 Season 9
24 episodes 23 September 1998 - 26 May 1999
 
Law & Order - Season 10 Season 10
24 episodes 22 September 1999 - 24 May 2000
 
Law & Order - Season 11 Season 11
24 episodes 18 October 2000 - 23 May 2001
 
Law & Order - Season 12 Season 12
24 episodes 26 September 2001 - 22 May 2002
 
Law & Order - Season 13 Season 13
24 episodes 2 October 2002 - 21 May 2003
 
Law & Order - Season 14 Season 14
24 episodes 24 September 2003 - 19 May 2004
 
Law & Order - Season 15 Season 15
24 episodes 22 September 2004 - 18 May 2005
 
Law & Order - Season 16 Season 16
22 episodes 21 September 2005 - 17 May 2006
 
Law & Order - Season 17 Season 17
22 episodes 22 September 2006 - 18 May 2007
 
Law & Order - Season 18 Season 18
18 episodes 2 January 2008 - 21 May 2008
 
Law & Order - Season 19 Season 19
22 episodes 5 November 2008 - 3 June 2009
 
Law & Order - Season 20 Season 20
23 episodes 25 September 2009 - 24 May 2010
 
Law & Order - Season 21 Season 21
10 episodes 24 February 2022 - 19 May 2022
 
Law & Order - Season 22 Season 22
22 episodes 22 September 2022 - 18 May 2023
 
Law & Order - Season 23 Season 23
13 episodes 18 January 2024 - 16 May 2024
 
Law & Order - Season 24 Season 24
22 episodes 3 October 2024 - 15 May 2025
 
Law & Order - Season 25 Season 25
4 episodes 25 September 2025 - 16 October 2025
 
