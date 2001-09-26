В 12 сезоне сериала «Закон и порядок» мужчина, который совершал пробежку, подвергся нападению собаки. Питбуль загрыз свою жертвы до смерти. Детективы приступают к расследованию и вскоре выясняют, что хозяин собаки плохо обращался с псом, дрессируя его как настоящего монстра. Очередной жертвой становится чистильщик обуви, который оказался ветераном войны во Вьетнаме. Он пытался вернуть награду, которая полагалась ему по праву. Следующим делом, за которое принимаются детективы, становится убийство киллера, который был освобожден из тюрьмы раньше срока. Улики привели к состоятельной вдове, которая воспользовалась его услугами.