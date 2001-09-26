Menu
Law & Order 1990, season 12

Law & Order 16+
Season premiere 26 September 2001
Production year 2001
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"Law & Order" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Закон и порядок» мужчина, который совершал пробежку, подвергся нападению собаки. Питбуль загрыз свою жертвы до смерти. Детективы приступают к расследованию и вскоре выясняют, что хозяин собаки плохо обращался с псом, дрессируя его как настоящего монстра. Очередной жертвой становится чистильщик обуви, который оказался ветераном войны во Вьетнаме. Он пытался вернуть награду, которая полагалась ему по праву. Следующим делом, за которое принимаются детективы, становится убийство киллера, который был освобожден из тюрьмы раньше срока. Улики привели к состоятельной вдове, которая воспользовалась его услугами.

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Who Let the Dogs Out?
Season 12 Episode 1
26 September 2001
Armed Forces
Season 12 Episode 2
3 October 2001
For Love or Money
Season 12 Episode 3
10 October 2001
Soldier of Fortune
Season 12 Episode 4
24 October 2001
Possession
Season 12 Episode 5
31 October 2001
Formerly Famous
Season 12 Episode 6
7 November 2001
Myth of Fingerprints
Season 12 Episode 7
14 November 2001
The Fire This Time
Season 12 Episode 8
21 November 2001
3 Dawg Night
Season 12 Episode 9
28 November 2001
Prejudice
Season 12 Episode 10
12 December 2001
The Collar
Season 12 Episode 11
9 January 2002
Undercovered
Season 12 Episode 12
16 January 2002
DR 1-102
Season 12 Episode 13
30 January 2002
Missing
Season 12 Episode 14
6 February 2002
Access Nation
Season 12 Episode 15
27 February 2002
Born Again
Season 12 Episode 16
6 March 2002
Girl Most Likely
Season 12 Episode 17
27 March 2002
Equal Rights
Season 12 Episode 18
3 April 2002
Slaughter
Season 12 Episode 19
10 April 2002
Dazzled
Season 12 Episode 20
24 April 2002
Foul Play
Season 12 Episode 21
1 May 2002
Attorney Client
Season 12 Episode 22
8 May 2002
Oxymoron
Season 12 Episode 23
15 May 2002
Patriot
Season 12 Episode 24
22 May 2002
