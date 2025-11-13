Menu
Rating of films of the Russia in the Animation genre

Rating of films of the Russia in the Animation genre

Alyosha Popovich i Tugarin Zmey 7.7
1 Alyosha Popovich i Tugarin Zmey
Family, Fairy Tale, Animation 2004, Russia
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka 7.7
2 Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation 2023, Russia
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
3 Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation 2025, Russia
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 7.6
4 Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych
Fairy Tale, Comedy, Animation, Family, Adventure 2006, Russia
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.4
5 Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Smeshariki snimayut kino 7.4
6 Smeshariki snimayut kino
Animation 2023, Russia
Ilya and the Robber 7.3
7 Ilya and the Robber
Adventure, Comedy, Family, Animation 2007, Russia
Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa 7.3
8 Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa
Fairy Tale, Animation 2010, Russia
Dogs at the Opera 7.3
9 Dogs at the Opera
Animation, Family 2023, Russia
Luntik. Returning Home 7.2
10 Luntik. Returning Home
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
Neznayka na Lune 7.0
11 Neznayka na Lune
Animation, Compilation, Children's 1997, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 7.0
12 Ivan Tsarevich i Seryy Volk
Comedy, Animation, Fairy Tale 2011, Russia
Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa 6.9
13 Pro Fedota-streltsa, udalogo molodtsa
Comedy, Animation 2008, Russia
Yaga i kniga zaklinaniy 6.9
14 Yaga i kniga zaklinaniy
Animation, Family, Adventure 2023, Russia
Smeshariki: Nachalo 6.8
15 Smeshariki: Nachalo
Animation, Children's 2011, Russia
Tri kota i more priklyucheniy 6.7
16 Tri kota i more priklyucheniy
Animation, Adventure 2022, Russia
Fiksiki protiv Krabotov 6.7
17 Fiksiki protiv Krabotov
Animation, Children's 2019, Russia
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola 6.7
18 Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
Animation, Adventure, Family 2018, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3 6.6
19 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
Animation, Children's, Family 2015, Russia
Smeshariki: DezhaVyu 6.5
20 Smeshariki: DezhaVyu
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!» 6.5
21 Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
Children's, Animation 2023, Russia
Finnick 6.5
22 Finnick
Animation, Adventure, Comedy 2022, Russia
Tri bogatyrya i Pup Zemli 6.4
23 Tri bogatyrya i Pup Zemli
Animation, Adventure, Family 2023, Russia
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje 6.4
24 Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy 2019, Russia
How to Save the Immortal 6.4
25 How to Save the Immortal
Animation, Comedy 2022, Russia
Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki 6.4
26 Belka i Strelka. Zvyozdnye sobaki
Children's, Animation, Family 2010, Russia
Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod 6.4
27 Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
Animation, Children's 2016, Russia
Koshchey: Nachalo 6.4
28 Koshchey: Nachalo
Animation, Adventure, Family 2021, Russia
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
29 Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure 2017, Russia
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 6.3
30 Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Russia
Masha i Medved v kino: 12 mesyacev 6.3
31 Masha i Medved v kino: 12 mesyacev
Animation, Family 2022, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.3
32 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4 6.3
33 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
Animation, Children's 2019, Russia
Smeshariki 6.2
34 Smeshariki
Family, Animation 2004, Russia
Tri bogatyrya i Kon na trone 6.1
35 Tri bogatyrya i Kon na trone
Animation, Children's, Adventure, Family 2021, Russia
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 2 6.1
36 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 2
Animation 2013, Russia
Tri bogatyrya i printsessa Egipta 6.1
37 Tri bogatyrya i printsessa Egipta
Animation, Adventure, Children's 2017, Russia
Skaz o Petre i Fevronii 6.1
38 Skaz o Petre i Fevronii
Animation, Children's, Adventure 2017, Russia
My Sweet Monster 6.0
39 My Sweet Monster
Animation, Adventure 2022, Russia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 5.9
40 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
Animation, Adventure, Fantasy 2024, Russia
Tri bogatyrya i Morskoy tsar 5.8
41 Tri bogatyrya i Morskoy tsar
Comedy, Animation, Adventure 2016, Russia
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2 5.8
42 Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
Animation 2025, Russia
Big Trip 2: Special Delivery 5.7
43 Big Trip 2: Special Delivery
Animation, Family 2022, Russia / Hungary
Tri bogatyrya na dalnikh beregakh 5.6
44 Tri bogatyrya na dalnikh beregakh
Adventure, Animation, Comedy 2012, Russia
Dva khvosta 5.5
45 Dva khvosta
Animation, Children's 2018, Russia
Tri bogatyrya: Khod konem 5.5
46 Tri bogatyrya: Khod konem
Animation 2014, Russia
The Big Trip 5.4
47 The Big Trip
Animation 2019, Russia / USA
Cats in the Museum 5.3
48 Cats in the Museum
Animation, Family 2023, Russia
The Snow Queen and the Princess 5.0
49 The Snow Queen and the Princess
Animation, Adventure 2022, Russia
Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy 4.7
50 Priklyucheniya Alyonushki i Yeryomy
Animation, Fairy Tale, Adventure, Family 2008, Russia
Tsarevny i Tainstvennaya gostya 4.4
51 Tsarevny i Tainstvennaya gostya
Animation, Children's 2023, Russia
Nasha Masha i Volshebnyy orekh 3.4
52 Nasha Masha i Volshebnyy orekh
Musical, Family, Comedy, Animation 2009, Russia
