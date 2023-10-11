Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Smeshariki snimayut kino
7.4
Smeshariki snimayut kino - Trailer
Kinoafisha Films Smeshariki snimayut kino
7.4

Smeshariki snimayut kino

, 2023
Smeshariki snimayut kino
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Smeshariki snimayut kino
7.4
Smeshariki snimayut kino - Trailer
Smeshariki snimayut kino  Trailer

Cast

Vadim Bochanov
Vadim Bochanov
Barash
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Pin
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Pin
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Pin
Sergei Mardar
Sergei Mardar
Sovunya
Sergei Mardar
Sergei Mardar
Sovunya
Svetlana Pismichenko
Svetlana Pismichenko
Nyusha
Vladimir Postnikov
Vladimir Postnikov
Yozhik
Anton Vinogradov
Anton Vinogradov
Krosh
Director Denis Chernov, Dmitriy Yakovenko, Svetlana Mardagolimova
Writer Vadim Bochanov, Sergei Lukyanenko, Sergey Dubinkin, Aleksey Lebedev
Composer Marina Landa, Sergey Vasilev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 53 minutes
Production year 2023
World premiere 11 October 2023
Release date
12 October 2023 Russia НМГ Кинопрокат
12 October 2023 Azerbaijan 6+
12 October 2023 Bulgaria
2 November 2023 Kazakhstan 6+
12 October 2023 Kyrgyzstan
12 October 2023 Moldova
2 November 2023 Uzbekistan 6+
Budget 80,000,000 RUR
Worldwide Gross $1,803,233
Production Riki Group
Also known as
Smeshariki snimayut kino, Смешарики снимают кино, Smeşariklar kino çəkir, Смешарики. Синема

Cartoon rating

7.4
Rate 83 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1231 In the Animation genre  201 In films of Russia  86 In films of 2023  63
Updated 25 February 2026

Film Trailers

All trailers
Smeshariki snimayut kino - Trailer
Smeshariki snimayut kino Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more