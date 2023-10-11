Cast
Cast and Crew
Director
Denis Chernov, Dmitriy Yakovenko, Svetlana Mardagolimova
Composer
Marina Landa, Sergey Vasilev
Animated film details
Country
Russia
Runtime
53 minutes
Production year
2023
World premiere
11 October 2023
Release date
|12 October 2023
|Russia
| НМГ Кинопрокат
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|12 October 2023
|Azerbaijan
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|6+
|12 October 2023
|Bulgaria
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|2 November 2023
|Kazakhstan
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|6+
|12 October 2023
|Kyrgyzstan
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|12 October 2023
|Moldova
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|2 November 2023
|Uzbekistan
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|6+
Budget
80,000,000 RUR
Worldwide Gross
$1,803,233
Production
Riki Group
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