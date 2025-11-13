Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Russia Action

Rating of films of the Russia in the Action genre

Brother 8.3
1 Brother
Action, Drama 1997, Russia
Rate
Watch trailer
Brother 2 8.1
2 Brother 2
Action, Crime 2000, USA / Russia
Rate
Watch trailer
Mayor Grom. Igra 7.7
3 Mayor Grom. Igra
Action, Adventure 2024, Russia
Rate
T-34 7.5
4 T-34
War, Action, Adventure 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Komandir 7.4
5 Komandir
Biography, Drama, Action 2024, Russia
Rate
Zloy Gorod 7.3
6 Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Emergency Landing 7.2
7 Emergency Landing
Drama, Action 2023, Russia
Rate
Mayor Grom. Chumnoy Doktor 7.2
8 Mayor Grom. Chumnoy Doktor
Action, Crime, Detective, Comedy 2021, Russia
Rate
Watch trailer
The Balkan Line 7.2
9 The Balkan Line
Action, Drama, War 2019, Russia / Serbia
Rate
Watch trailer
Battle for Sevastopol 7.2
10 Battle for Sevastopol
War, Romantic, Action 2015, Russia / Ukraine
Rate
Kandagar 7.0
11 Kandagar
Action, Drama 2010, Russia
Rate
Metro 7.0
12 Metro
Action, Drama, Thriller 2013, Russia
Rate
COMA 7.0
13 COMA
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, Russia
Rate
Hardcore Henry 6.9
14 Hardcore Henry
Action, Sci-Fi 2015, Russia / USA
Rate
Krasnyy shelk 6.9
15 Krasnyy shelk
Detective, Action 2025, Russia
Rate
Watch trailer
Down 6.8
16 Down
Action, Romantic, Thriller 2025, Russia
Rate
Watch trailer Tickets
Novaya Zemlya 6.8
17 Novaya Zemlya
Action 2008, Russia
Rate
Grom. Trudnoe detstvo 6.8
18 Grom. Trudnoe detstvo
Action, Crime, Detective, Comedy 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Granit 6.8
19 Granit
Action 2021, Russia
Rate
Watch trailer
Shadowboxing 6.7
20 Shadowboxing
Action, Drama 2005, Russia
Rate
Newsmakers 6.7
21 Newsmakers
Action 2009, Russia / Sweden
Rate
Day Watch 6.7
22 Day Watch
Mystery, Thriller, Action, Sci-Fi 2005, Russia
Rate
Taras Bulba 6.7
23 Taras Bulba
Action, History 2008, Russia
Rate
Libereya. Ohotniki za sokrovischami 6.7
24 Libereya. Ohotniki za sokrovischami
Adventure, Action 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Shadowboxing 2: Revenge 6.7
25 Shadowboxing 2: Revenge
Sport, Action 2007, Russia
Rate
Piranha 6.6
26 Piranha
Thriller, Crime, Action 2006, Russia
Rate
Shugaley 3 6.6
27 Shugaley 3
Action 2021, Russia
Rate
Black Lightning 6.5
28 Black Lightning
Sci-Fi, Adventure, Action 2009, Russia
Rate
Svoya voyna. Shtorm v pustyne 6.5
29 Svoya voyna. Shtorm v pustyne
Action, Drama 2022, Russia
Rate
Watch trailer
Shadowboxing 3: Last Round 6.5
30 Shadowboxing 3: Last Round
Drama, Action, Adventure, Crime 2011, Russia
Rate
The Sovereign's Servant 6.5
31 The Sovereign's Servant
Action, War, History 2007, Russia
Rate
Jack Ryan: Shadow Recruit 6.4
32 Jack Ryan: Shadow Recruit
Action, Drama, Thriller 2014, USA / Russia
Rate
The Ninth 6.2
33 The Ninth
Thriller, Drama, Action, Detective 2019, Russia
Rate
Watch trailer
Na igre 6.1
34 Na igre
Adventure, Action 2009, Russia
Rate
Glukhar v kino 6.1
35 Glukhar v kino
Comedy, Action 2010, Russia
Rate
My iz budushchego 2 6.1
36 My iz budushchego 2
Action, Sci-Fi, Adventure 2010, Russia
Rate
Bastards 6.1
37 Bastards
Action, Drama 2005, Russia
Rate
Alexander 6.0
38 Alexander
Action, History 2008, Russia
Rate
Invasion 6.0
39 Invasion
Sci-Fi, Action 2020, Russia
Rate
Watch trailer
Hooked 2 6.0
40 Hooked 2
Adventure, Action 2010, Russia
Rate
Solovey-Razboynik 5.9
41 Solovey-Razboynik
Action 2012, Russia
Rate
Wolfhound 5.9
42 Wolfhound
Action, Fantasy, Adventure 2006, Russia
Rate
Poet 5.8
43 Poet
Adventure, Action 2009, Russia
Rate
The Guardians 5.7
44 The Guardians
Action, Sci-Fi 2017, Russia
Rate
The Apocalypse Code 5.7
45 The Apocalypse Code
Crime, Adventure, Action 2007, Russia
Rate
Antikiller D.K. 5.7
46 Antikiller D.K.
Thriller, Action, Drama 2009, Russia
Rate
Hero 5.6
47 Hero
Action, Thriller 2019, Russia
Rate
Paragraph 78 5.6
48 Paragraph 78
Action, Sci-Fi, Thriller 2006, Russia
Rate
Zhiga. Na polnoy skorosti 5.5
49 Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama 2025, Russia
Rate
Watch trailer
A Rough Draft 5.4
50 A Rough Draft
Action, Fantasy 2018, Russia
Rate
Vse ili nichego 5.4
51 Vse ili nichego
Action, Comedy 2018, Russia
Rate
Watch trailer
Beyond the Edge 5.3
52 Beyond the Edge
Action, Adventure, Sci-Fi 2017, Russia
Rate
The Inhabited Island 5.3
53 The Inhabited Island
Sci-Fi, Action 2009, Russia
Rate
Street Racers 4.7
54 Street Racers
Crime, Action 2007, Russia
Rate
GazGolder 4.6
55 GazGolder
Crime, Action 2014, Russia
Rate
Billion 4.2
56 Billion
Action, Crime 2019, Russia
Rate
Mafia: The Game of Survival 4.1
57 Mafia: The Game of Survival
Sci-Fi, Action 2015, Russia
Rate
Samaya bolshaya luna 3.9
58 Samaya bolshaya luna
Sci-Fi, Action 2024, Russia
Rate
Brigada: Naslednik 3.6
59 Brigada: Naslednik
Action 2012, Russia
Rate
Black Rose 2.4
60 Black Rose
Action 2013, USA / Russia
Rate
Treasure Raiders 2.3
61 Treasure Raiders
Adventure, Action, Drama 2007, Russia / USA
Rate
Genre
Country
Year
Reset
Most Anticipated Films Top 1000 Films Top Films in Cinemas Best films of 2025 Best films of 2024 Best films of 2023 Best films of 2022 Best films of 2021 Top Films by Country Top Films by Genre
Most Anticipated Films
908
Avatar 3 25 December 2025
537
Chebi 2 1 January 2026
122
Tri bogatyrya i svet klinom 25 December 2025
102
Now You See Me 3 13 November 2025
94
Mazhor v Dubae 30 October 2025
Top Films in Cinemas
10
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
9.6
Angels Don’t Buzz
9.3
Mahavatar Narsimha
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ritmy mechty
Top 1000 Films
9.1
The Shawshank Redemption
9.1
Attack on Titan the Movie: The Last Attack
9.1
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
8.9
The Green Mile
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more