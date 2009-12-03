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Poster of Antikiller D.K.
5.7
Antikiller D.K. - Trailer
Kinoafisha Films Antikiller D.K.
5.7

Antikiller D.K.

, 2009
Antikiller D.K.
Russia / Thriller, Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Antikiller D.K.
5.7
Antikiller D.K. - Trailer
Antikiller D.K.  Trailer

Cast

Gosha Kutsenko
Gosha Kutsenko
Lis
Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Khondachev
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Oksana Fandera
Oksana Fandera
Ekaterina Klimova
Ekaterina Klimova
Katya
Sergey Veksler
Sergey Veksler
Yusup Bakhshiev
Kent
Yevgeny Antropov
Yevgeny Antropov
Sergey Badyuk
Sergey Badyuk
Efim
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Klop
Igor Ganzha
Ruslan Khabibullov
Killer
Director Eldar Salavatov
Writer Denis Neymand
Composer Maksim Golovin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2009
World premiere 3 December 2009
Release date
3 December 2009 Russia Леополис 16+
3 December 2009 Belarus
3 December 2009 Kazakhstan
11 December 2009 Lithuania N-16
3 December 2009 Ukraine
Worldwide Gross $2,506,211
Production Adrenaline Pro, Arnold and Gregor Production, Stimul M Production
Also known as
Antikiller D.K., Antikiller 3, Antikiller 3: Meeletult armunud, D.K. Antikillers: neprātīgā mīlestība, Антикиллер Д.К., Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти, Антикиллер 3. Любовь без памяти, Antikiller D.K: Lyubov bez Pamyati

Film rating

5.7
Rate 27 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3474 In the Thriller genre  726 In the Action genre  767 In the Drama genre  1281 In films of Russia  570 In films of 2009  140

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