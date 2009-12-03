Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2009
World premiere
3 December 2009
Release date
|3 December 2009
|Russia
| Леополис
|16+
|3 December 2009
|Belarus
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|3 December 2009
|Kazakhstan
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|11 December 2009
|Lithuania
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|N-16
|3 December 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$2,506,211
Production
Adrenaline Pro, Arnold and Gregor Production, Stimul M Production
Also known as
Antikiller D.K., Antikiller 3, Antikiller 3: Meeletult armunud, D.K. Antikillers: neprātīgā mīlestība, Антикиллер Д.К., Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти, Антикиллер 3. Любовь без памяти, Antikiller D.K: Lyubov bez Pamyati