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Poster of Bastards
6.1
Kinoafisha Films Bastards
6.1

Bastards

, 2005
Svolochi
Russia / Action, Drama / 18+
Poster of Bastards
6.1

Cast

Andrey Panin
Andrey Panin
Vishnevetsky
Andrey Krasko
Andrey Krasko
Uncle Pasha
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Kot
Sergei Rychenkov
Tyapa
Vladimir Andreyev
Vladimir Andreyev
Konstantin Arkadyevich Chernov
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
Valentin Petrovich Tyapkin
Nikita Yerunov
Babay
Oleg Buganov
Prince
Marius Shtandel
Shket
Igor Yurtaev
Perch
Director Alexander Atanesyan
Writer Alexander Atanesyan, Vladimir Kunin
Composer Arkady Ukupnik
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2005
World premiere 2 February 2006
Release date
2 February 2006 Russia Парадиз
2 February 2006 Belarus
2 February 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
2 February 2006 Ukraine
Worldwide Gross $9,662,551
Production Paradise Group, Kinotelevizionnaya Kompaniya RITM, Federalnoe Agentstvo po Kulture i Kinematografii
Also known as
Svolochi, Bastards, Lurjused, Nelieši, Niekšai, Os Bastardos, Swołocz, Сволочи, 烽火孤儿, 賤人

Film rating

6.1
Rate 30 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3188 In the Action genre  715 In the Drama genre  1222 In films of Russia  472 In films of 2005  47

Quotes

[last lines]
Konstantin Arkadyevich Chernov Tyapa!
[pause]
Konstantin Arkadyevich Chernov We finally met again, Tyapkin... Valentin Petrovich.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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