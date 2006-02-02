Cast
Cast and Crew
Director
Alexander Atanesyan
Writer
Alexander Atanesyan, Vladimir Kunin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2005
World premiere
2 February 2006
Release date
|2 February 2006
|Russia
| Парадиз
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|2 February 2006
|Belarus
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|2 February 2006
|Kazakhstan
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|11 November 2006
|USA
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|2 February 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$9,662,551
Production
Paradise Group, Kinotelevizionnaya Kompaniya RITM, Federalnoe Agentstvo po Kulture i Kinematografii
Also known as
Svolochi, Bastards, Lurjused, Nelieši, Niekšai, Os Bastardos, Swołocz, Сволочи, 烽火孤儿, 賤人