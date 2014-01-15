Menu
Kinoafisha Films Jack Ryan: Shadow Recruit

Jack Ryan: Shadow Recruit

Jack Ryan: Shadow Recruit 18+
Jack Ryan: Shadow Recruit - trailer in russian 1
Jack Ryan: Shadow Recruit  trailer in russian 1
Country USA / Russia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2014
Online premiere 1 February 2022
World premiere 15 January 2014
Release date
16 January 2014 Russia
23 January 2014 Argentina
16 January 2014 Australia
28 February 2014 Austria
16 January 2014 Belarus
29 January 2014 Belgium
24 January 2014 Brazil
17 January 2014 Canada
6 February 2014 Chile
17 January 2014 China
24 January 2014 Colombia
16 January 2014 Croatia
24 January 2014 Cyprus
30 January 2014 Czechia
16 January 2014 Denmark
22 January 2014 Egypt
17 January 2014 Estonia
24 January 2014 Finland
28 January 2014 France
27 February 2014 Germany
24 January 2014 Great Britain
23 January 2014 Greece
30 January 2014 Hong Kong
16 January 2014 Hungary
24 January 2014 Iceland
17 January 2014 India
16 January 2014 Indonesia
24 January 2014 Ireland
17 January 2014 Israel
20 March 2014 Italy
14 February 2014 Japan
16 January 2014 Kazakhstan
17 January 2014 Latvia
16 January 2014 Lebanon
31 January 2014 Lithuania
16 January 2014 Malaysia
17 January 2014 Mexico
16 January 2014 Netherlands
16 January 2014 New Zealand
24 January 2014 Norway
24 January 2014 Pakistan
24 January 2014 Panama
16 January 2014 Peru
15 January 2014 Philippines
31 January 2014 Poland
30 January 2014 Portugal
17 January 2014 Romania
16 January 2014 Singapore
30 January 2014 Slovakia
30 January 2014 Slovenia
17 January 2014 South Africa
16 January 2014 South Korea
31 January 2014 Spain
17 January 2014 Sweden
31 January 2014 Taiwan, Province of China
16 January 2014 Thailand
24 January 2014 Turkey
16 January 2014 UAE
17 January 2014 USA
16 January 2014 Ukraine
14 March 2014 Venezuela
7 February 2014 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $135,503,748
Production Paramount Pictures, Skydance Media, Di Bonaventura Pictures
Also known as
Jack Ryan: Shadow Recruit, Código sombra: Jack Ryan, Jack Ryan: V utajení, Agent Ryan, Agent: Ryan, Dubai, Džekas Rajanas: šešėlių užverbuotas, Džeks Raiens: Ēnu aģents, Jack Ryan - L'iniziazione, Jack Ryan: Agente Sombra, Jack Ryan: Agentul din umbra, Jack Ryan: Árnyékügynök, Jack Ryan: Código sombra, Jack Ryan: Dac Vu Bóng Dêm, Jack Ryan: Giyous ha'tzlalim, Jack Ryan: Gölge Ajan, Jack Ryan: Operación Sombra, Jack Ryan: Poziv iz sjene, Jack Ryan: Proti apostoli, Jack Ryan: Recrue dans l'ombre, Jack Ryan: Sarbaz e Sayeh, Jack Ryan: Shadow One, Jack Ryan: Teoria chaosu, Jack Ryan: Variagent, Maryland, Moscow, Operação Sombra: Jack Ryan, The Ryan Initiative, Τζακ Ράιαν: Πρώτη αποστολή, Джак Райън: Теория на хаоса, Джек Райан: Теория хаоса, Джек Раян: Теорія хаосу, Џек Рајан: Регрут из сенке, जैक रायनः जाबांज़ जासूस, エージェント：ライアン, 一触即发, 傑克萊恩：詭影任務
Director
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Cast
Chris Pine
Chris Pine
Kevin Costner
Kevin Costner
Keira Knightley
Keira Knightley
Kenneth Branagh
Kenneth Branagh
Mikhail Baryshnikov
Mikhail Baryshnikov
Cast and Crew
Film rating

6.4
Rate 30 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2772 In the Action genre  626 In the Drama genre  1103 In the Thriller genre  551 In films of USA  1692 In films of Russia  368
Film Reviews
Lil 2 April 2015, 12:51
Посмотрела. Сказочка про белого бычка. Главный герой, конечно, всегда везде успевает, лихо уворачивается от пуль и совершает такие движухи, что… Read more…
fanbunga 31 March 2016, 19:46
мда...а треллер был бодрый. Залихватский, можно сказать. Из всей несуразной каши, которую тут заварили, я поняла только, что американцы нас жуть как… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Jack Ryan: Shadow Recruit - trailer in russian 1
Jack Ryan: Shadow Recruit Trailer in russian 1
Jack Ryan: Shadow Recruit - russian fragment 1
Jack Ryan: Shadow Recruit Russian fragment 1
Stills
