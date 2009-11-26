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Poster of Na igre
6.1
Na igre - Trailer
Kinoafisha Films Na igre
6.1

Na igre

, 2009
Na igre
Russia / Adventure, Action / 18+
Trailers
Poster of Na igre
6.1
Na igre - Trailer
Na igre  Trailer

Cast

Alexey Bardukov
Alexey Bardukov
Maksim
Agnija Ditkovskytė
Agnija Ditkovskytė
Lena
Sergey Chirkov
Sergey Chirkov
Vampir
Pavel Priluchnyy
Pavel Priluchnyy
Yevgeny Kharlanov
Yevgeny Kharlanov
Komar
Viktor Verzhbitskiy
Viktor Verzhbitskiy
Boris Sergeevich
Aleksandr Lykov
Aleksandr Lykov
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Sergey Zaritsyn
Marina Petrenko
Marina Petrenko
Rita
Tikhon Zhiznevsky
Tikhon Zhiznevsky
Dlinnyy
Nodar Siradze
Nodar Siradze
Yan
Boris Tenin
Lebedev
Director Pavel Sanaev
Writer Aleksandr Chubaryan, Aleksandr Chubaryan, Pavel Sanaev
Composer Ivan Burlyaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2009
World premiere 26 November 2009
Release date
26 November 2009 Russia КароПрокат 16+
26 November 2009 Belarus
26 November 2009 Kazakhstan
18 April 2013 South Korea
20 December 2009 USA
26 November 2009 Ukraine
Worldwide Gross $3,684,120
Production Ivan, Karoprokat
Also known as
Na igre, Hooked, Gamers. In Search of the Target, Gracze, Hooked on the Game, Mängus, Shooters: joueurs d'élite, W grze, На грі, На игре, ゲーマーズ

Film rating

6.1
Rate 63 votes
5.6 IMDb
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In overall ranking  3163 In the Adventure genre  598 In the Action genre  713 In films of Russia  468 In films of 2009  128

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