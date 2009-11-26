Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2009
World premiere
26 November 2009
Release date
|26 November 2009
|Russia
| КароПрокат
|16+
|26 November 2009
|Belarus
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|26 November 2009
|Kazakhstan
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|18 April 2013
|South Korea
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|20 December 2009
|USA
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|26 November 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$3,684,120
Production
Ivan, Karoprokat
Also known as
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