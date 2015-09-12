Hardcore Henry
Hardcore
18+
Country
Russia / USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2015
Online premiere
8 April 2016
World premiere
12 September 2015
Release date
|7 April 2016
|Russia
| Bazelevs Distribution
|18+
|27 May 2016
|Australia
|
|
|7 April 2016
|Belarus
|
|
|8 April 2016
|Canada
|
|
|21 April 2016
|Czechia
|
|
|14 April 2016
|Denmark
|
|
|8 April 2016
|Estonia
|
|
|12 September 2015
|Finland
|
|K-18
|13 April 2016
|France
|
|
|14 April 2016
|Germany
|
|
|7 April 2016
|Greece
|
|
|21 April 2016
|Hong Kong
|
|
|13 April 2016
|Italy
|
|
|7 April 2016
|Kazakhstan
|
|
|15 April 2016
|Lithuania
|
|N-16
|21 April 2016
|Netherlands
|
|
|21 October 2016
|Spain
|
|
|6 April 2016
|Sweden
|
|
|13 April 2016
|Switzerland
|
|
|6 April 2016
|USA
|
|
|7 April 2016
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$16,810,562
Production
Bazelevs Production, Versus Films, Versus Pictures
Also known as
Hardcore Henry, Hardcore, Hardcore: Misión extrema, Хардкор, Hardcore Henris, Hardcore: Brutālais Henrijs, Hardcore: Missão Extrema, Hardcore: Raju Henry, Hardcore!, Hostile, Xardkor Genri, Жестоки Хенри, ハードコア, 硬核亨利, 超狂亨利