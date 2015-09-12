Menu
6.9 IMDb Rating: 6.7
Hardcore Henry

Hardcore Henry

Hardcore 18+
Synopsis

Henry is resurrected from death with no memory, and he must save his wife from a telekinetic warlord with a plan to bio-engineer soldiers.
Hardcore Henry - trailer in russian
Hardcore Henry  trailer in russian
Country Russia / USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2015
Online premiere 8 April 2016
World premiere 12 September 2015
Release date
7 April 2016 Russia Bazelevs Distribution 18+
27 May 2016 Australia
7 April 2016 Belarus
8 April 2016 Canada
21 April 2016 Czechia
14 April 2016 Denmark
8 April 2016 Estonia
12 September 2015 Finland K-18
13 April 2016 France
14 April 2016 Germany
7 April 2016 Greece
21 April 2016 Hong Kong
13 April 2016 Italy
7 April 2016 Kazakhstan
15 April 2016 Lithuania N-16
21 April 2016 Netherlands
21 October 2016 Spain
6 April 2016 Sweden
13 April 2016 Switzerland
6 April 2016 USA
7 April 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $16,810,562
Production Bazelevs Production, Versus Films, Versus Pictures
Also known as
Hardcore Henry, Hardcore, Hardcore: Misión extrema, Хардкор, Hardcore Henris, Hardcore: Brutālais Henrijs, Hardcore: Missão Extrema, Hardcore: Raju Henry, Hardcore!, Hostile, Xardkor Genri, Жестоки Хенри, ハードコア, 硬核亨利, 超狂亨利
Director
Ilya Naishuller
Ilya Naishuller
Cast
Sharlto Copley
Sharlto Copley
Danila Kozlovsky
Danila Kozlovsky
Tim Roth
Tim Roth
Haley Bennett
Haley Bennett
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Cast and Crew
Film rating

6.9
Rate 36 votes
6.7 IMDb
Film Reviews

Александр Полониев 14 April 2016, 00:54
нормальный фильм, особенно если учесть что он отечественный на 70%) есть кровь кишки, приправлено немного юмором, иногда черным. большинству… Read more…
fasset1 12 April 2016, 08:43
Большей чуши я еще не смотрел. Ради такой компьютерной "стрелялки" не стоит и ходить в кинотеатр.
Quotes
Jimmy Hold on for just a second.
[Steps out into an open courtyard at Akan's fortress]
Jimmy [shouting] Akan's a cunt!
Jimmy [pauses] Ok, coast is clear.
Film Trailers
Hardcore Henry - trailer in russian
Hardcore Henry Trailer in russian
Hardcore Henry - trailer in russian 2
Hardcore Henry Trailer in russian 2
Stills
