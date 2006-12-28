Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wolfhound
5.9
Kinoafisha Films Wolfhound
5.9

Wolfhound

, 2006
Volkodav iz roda Serykh Psov
Russia / Action, Fantasy, Adventure / 18+
Poster of Wolfhound
5.9

Cast

Aleksandr Bukharov
Aleksandr Bukharov
Volkodav
Oksana Akinshina
Oksana Akinshina
Knesinka Elen
Igor Petrenko
Igor Petrenko
Luchezar
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Dungorm
Rezo Esadze
Illad
Artyom Semakin
Artyom Semakin
Natalya Varley
Natalya Varley
Mat Kendarat
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Anatoliy Belyy
Anatoliy Belyy
Vinitar
Eugenia Tudorascu
Khaygal
Aleksandr Domogarov
Aleksandr Domogarov
Lyudoed
Sergey Miller
Odnoglazyy
Director Nikolay Lebedev
Writer Nikolay Lebedev, Mariya Semyonova
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2006
World premiere 28 December 2006
Release date
28 December 2006 Russia 16+
5 January 2007 Armenia
28 December 2006 Belarus
12 January 2007 Bulgaria
21 August 2008 Croatia
5 January 2007 Estonia
5 April 2013 India
9 November 2007 Italy
28 December 2006 Kazakhstan
1 January 2007 Latvia
1 January 2007 Lithuania N-16
18 June 2009 Malaysia
1 April 2009 Philippines
13 July 2007 Poland
3 August 2007 Romania
10 May 2007 Singapore
30 December 2006 USA
28 December 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $21,573,338
Production Central Partnership
Also known as
Volkodav iz roda Serykh Psov, Wolfhound, O Último Guerreiro, Byкoдaв из poдa Cивoг Пca, Farkasölő, Hunditapja, Kurt Kapanı, Ostatni z rodu: Volkodav, Susikoira, Vilkogaudis, Vilku suns, Vlkodav z kmene Sedých psu, Vlkodav z rodu Šedých psů, Volkodav, Volkodav: Ostatni z rodu Szarych Psów, Wolfhound - A Última Tribo, Wolfhound from the Tribe of Grey Dogs, Wolfhound of the Grey Dog Clan, Wolfhound, el guerrer, Wolfhound, el guerrero, Wolfhound, l'ultime guerrier, Wolfhound: The Rise of the Warrior, Wolkodaw: Ostatni z rodu Szarych Psów, Волкодав из рода Серых Псов, Вълкодав, ウルフハウンド 〜天空の門と魔法の鍵〜, Wolfhound - Un eroe in lotta per la libertà

Film rating

5.9
Rate 53 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3354 In the Action genre  745 In the Fantasy genre  236 In the Adventure genre  631 In films of Russia  517 In films of 2006  63
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Wolfhound

The Star
The Star Drama, War, Adventure, History
2002, Russia
7.0
Quiet Comes the Dawn
Quiet Comes the Dawn Horror
2019, Russia
3.0
Legenda No. 17
Legenda No. 17 Biography, Sport
2012, Russia
7.0
Soundtrack of Passion
Soundtrack of Passion Thriller
2009, Russia
6.0
Solomon Kane
Solomon Kane Action, Fantasy, Adventure
2009, France / Czechia / Great Britain
6.0
Outlander
Outlander Adventure, Sci-Fi, Action
2008, USA
7.0
Beowulf
Beowulf Adventure, Animation, Fantasy, Drama
2007, USA
6.0
Moscow Mission
Moscow Mission Action, Crime, Thriller
2006, Russia
6.0
Day Watch
Day Watch Mystery, Thriller, Action, Sci-Fi
2005, Russia
6.0
Æon Flux
Æon Flux Action, Drama, Adventure, Sci-Fi, Thriller
2005, USA
5.0
Night Watch
Night Watch Fairy Tale, Sci-Fi, Drama
2004, Russia
6.0
The Iris Effect
The Iris Effect Thriller, Drama, Mystery
2004, Russia / Germany / USA
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more