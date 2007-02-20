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Poster of The Sovereign's Servant
6.3
Kinoafisha Films The Sovereign's Servant
6.3

The Sovereign's Servant

, 2007
Sovereign's servant
Russia / Action, War, History / 18+
Poster of The Sovereign's Servant
6.3

Cast

Dmitriy Miller
Dmitriy Miller
Sharl de Breze
Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Enzhi
Aleksandr Bukharov
Aleksandr Bukharov
Grigoriy Voronov
Evgueny Menishov
Nikolay Chindyaykin
Nikolay Chindyaykin
Khozyain postoyalogo dvora
Valeriy Malikov
Graf de La Bush
Andrey Sukhov
Pyotr I
Darja Borisovna Semjonova
Darja Borisovna Semjonova
Anka
Kseniya Knyazeva
Sharlotta de Monterras
Dmitriy Shilyaev
Lyudovik XIV
Andrey Ryklin
Andrey Ryklin
Aleksandr Menshikov
Director Oleg Ryaskov
Writer Oleg Ryaskov
Composer Sergey Chekryzhov, Andrey Pisklov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2007
World premiere 20 February 2007
Release date
20 February 2007 Russia Каскад
22 February 2007 Belarus
25 September 2012 France
31 March 2009 Germany
22 February 2007 Kazakhstan
3 March 2007 Sweden
3 March 2007 USA
22 February 2007 Ukraine
Budget $6,600,000
Worldwide Gross $5,668,177
Production Beta Film TV
Also known as
Sluga Gosudarev, The Sovereign's Servant, Battle of Poltava, Fantassins, seuls en première ligne, La espada del rey, Mitme isanda teener, O Guerreiro Rei, Pakt der Bestien, Pultavan taistelu, Sclavii destinului, Slaget ved Poltava, Slaget vid Poltava, Sługa dwóch panów, Valdnieka kalps, Господарев слуга, Слуга Государев, Juli, caballero de Maupin

Film rating

6.3
Rate 26 votes
5.8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2943 In the Action genre  666 In the War genre  117 In the History genre  119 In films of Russia  418 In films of 2007  97
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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