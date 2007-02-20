Similar films for The Sovereign's Servant
Vasilisa Romantic, History
2014, Russia
6.0
Taras Bulba Action, History
2008, Russia
6.0
Union of Salvation Drama, History, Adventure
2019, Russia
6.0
The Wandering Earth / Liu lang di qiu Sci-Fi, Action
2018, China
5.0
Topor War
2018, Russia
5.0
Alatriste Action, Adventure, Thriller
2006, France / Spain / USA
6.0
Europa Europa History, Drama, War
1991, USA
7.0
Waterloo Drama, War, Action
1970, Italy / USSR
7.0
Cromwell War, Biography, Drama, History
1970, Great Britain
7.0
Feyerverk Action
2003, Russia
5.0
King of the Cage Action
2002, Russia
3.0
Postaraysya ostatsya zhivym War
1986, USSR
5.0