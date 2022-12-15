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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Боевик

Рейтинг российских фильмов в жанре боевик

Брат
1 Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.7
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Брат 2
2 Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.6
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Своя война: Шторм в пустыне
3 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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Т-34
4 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Шугалей 3
5 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
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Майор Гром: Чумной Доктор
6 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
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Гранит
7 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
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Балканский рубеж
8 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Кома
9 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Бой с тенью
10 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Тарас Бульба
11 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Бой с тенью 2: Реванш
12 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
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Путь
13 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Горячие новости
14 Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.6
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Метро
15 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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Кандагар
16 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Защитники
17 Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.4
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Хардкор
18 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Битва за Севастополь
19 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Слуга государев
20 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Бой с тенью 3: Последний раунд
21 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Охота на пиранью
22 Охота на пиранью
триллер, криминал, боевик 2006, Россия
7.3
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Александр. Невская битва
23 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Черная молния
24 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Мы из будущего 2
25 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Новая Земля
26 Новая Земля
боевик 2008, Россия
7.0
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Девятая
27 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Код апокалипсиса
28 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
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Глухарь в кино
29 Глухарь в кино
комедия, боевик 2010, Россия
6.9
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Дневной дозор
30 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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На игре 2. Новый уровень
31 На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик 2010, Россия
6.7
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Газгольдер: Фильм
32 Газгольдер: Фильм
криминал, боевик 2014, Россия
6.7
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На игре
33 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
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Стритрейсеры
34 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
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Соловей-Разбойник
35 Соловей-Разбойник
боевик 2012, Россия
6.6
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Герой
36 Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.5
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Вторжение
37 Вторжение
фантастика, боевик 2020, Россия
6.3
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Черновик
38 Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.2
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За гранью реальности
39 За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.2
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Сволочи
40 Сволочи
боевик, драма 2005, Россия
6.2
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Параграф 78: Фильм первый
41 Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
42 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Обитаемый остров. Планета Саракш
43 Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.4
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Все или ничего
44 Все или ничего
боевик, комедия 2018, Россия
5.3
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Бригада. Наследник
45 Бригада. Наследник
боевик 2012, Россия
4.6
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Миллиард
46 Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.1
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Мафия: Игра на выживание
47 Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.9
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Черная роза
48 Черная роза
боевик 2013, США / Россия
2.0
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Форсаж Да Винчи
49 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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