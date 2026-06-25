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Poster of Black Box
5.5
Black Box - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Black Box
5.5

Black Box

, 2026
Black Box
USA / Thriller
Tickets Trailers
Going 36
Not going 8
Tickets
Poster of Black Box
5.5
Tickets
Going 36
Not going 8
Black Box - Dubbed trailer
Black Box  Dubbed trailer

Synopsis

The supernatural events surrounding Vero Airlines Flight 298 from New Orleans to Seattle.

Cast

Tom Brittney
Jeremy
Georgina Leonidas
Yasmin
Weronika Rosati
Weronika Rosati
Isabelle
Hanneke Talbot
Molly Belle Wright
Molly Belle Wright
Chloe
Betsy Blue-English
Rachel
Dane Whyte O'Hara
Brad
Danny Mac
Ceallach Spellman
Asher
Kaja Chan
Chen
Boadicea Ricketts
Lauren
Vaughn Johseph
Captain
Director Steven Quale
Writer Stephen Susco
Composer Raffertie
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2026
Online premiere 6 July 2026
World premiere 25 June 2026
Release date
2 July 2026 Russia Капелла Фильм
15 October 2026 Argentina
25 June 2026 Bahrain
25 June 2026 Israel
2 July 2026 Kazakhstan 18+
25 June 2026 Kuwait
2 July 2026 Kyrgyzstan 18+
25 June 2026 Oman
1 July 2026 Philippines
25 June 2026 Qatar
25 June 2026 Saudi Arabia
26 June 2026 Spain
25 June 2026 UAE 18TC
2 July 2026 Uzbekistan 18+
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $413,849
Production Capstone Pictures, Hammerstone Studios, Inzide Media
Also known as
Black Box, Black Box: Flight 298, Black Box: Vuelo 298, Ma Kara Le'Tissa 298?, Рейс 298

Film rating

5.5
Rate 22 votes
5.1 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3592 In the Thriller genre  751 In films of USA  2088 In films of 2026  80
Updated 23 July 2026

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Black Box - Dubbed trailer
Black Box Dubbed trailer
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Showtimes Showtimes and Tickets
Sinema park Belaya Dacha
22:55 from 350 ₽
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Showtime 20:50 from 400 ₽
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Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
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