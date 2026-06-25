Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2026
Online premiere
6 July 2026
World premiere
25 June 2026
Release date
|2 July 2026
|Russia
| Капелла Фильм
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|15 October 2026
|Argentina
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|25 June 2026
|Bahrain
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|25 June 2026
|Israel
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|2 July 2026
|Kazakhstan
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|18+
|25 June 2026
|Kuwait
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|2 July 2026
|Kyrgyzstan
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|18+
|25 June 2026
|Oman
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|1 July 2026
|Philippines
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|25 June 2026
|Qatar
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|25 June 2026
|Saudi Arabia
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|26 June 2026
|Spain
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|25 June 2026
|UAE
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|18TC
|2 July 2026
|Uzbekistan
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|18+
Budget
$10,000,000
Worldwide Gross
$413,849
Production
Capstone Pictures, Hammerstone Studios, Inzide Media
Also known as
Black Box, Black Box: Flight 298, Black Box: Vuelo 298, Ma Kara Le'Tissa 298?, Рейс 298