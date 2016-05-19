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Poster of Gimme Danger
7.2
Gimme Danger - Subtitled trailer
Kinoafisha Films Gimme Danger
7.2

Gimme Danger

, 2016
Gimme Danger
USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Gimme Danger
7.2
Gimme Danger - Subtitled trailer
Gimme Danger  Subtitled trailer

Synopsis

An in-depth look at the legendary punk band, The Stooges.

Cast

Iggy Pop
Iggy Pop
Self
Jim Jarmusch
Jim Jarmusch
Self
David Bowie
David Bowie
Ewan McGregor
Ewan McGregor
James Williamson
Self
Bob Waller
Self
The Stooges
Themselves
Steve Mackay
Self
Scott Asheton
Self
Kathy Asheton
Self
Ron Asheton
Self
Harry Partch
Self
Director Jim Jarmusch
Writer Jim Jarmusch
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2016
Online premiere 22 October 2016
World premiere 19 May 2016
Release date
24 November 2016 Russia A-One Films 16+
24 November 2016 Belarus
12 November 2017 Chile
9 March 2017 Denmark
9 December 2016 Estonia
1 February 2017 France
27 April 2017 Germany
18 November 2016 Great Britain 15
24 November 2016 Greece
21 February 2017 Italy T
2 September 2017 Japan PG12
24 November 2016 Kazakhstan
16 March 2017 Netherlands 12
5 August 2016 Norway 12
9 December 2016 Poland
17 November 2016 Portugal M/14
6 January 2017 Taiwan 15+
28 October 2016 USA
24 November 2016 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $950,040
Production Low Mind Films, New Element Media
Also known as
Gimme Danger, Gimme Danger - Filmen om the Stooges, Gimme danger Iggy Popi ja The Stoogesi lugu, Gimme Danger: La historia de the Stooges, Gimme Danger. La historia de The Stooges, Gimme Danger. История Игги и The Stooges, Iggy Pop: Gimme Danger, Iggy Pop神級搖滾, ギミー・デンジャー, 一級危險

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 17 February 2026

Film Trailers

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Gimme Danger - Subtitled trailer
Gimme Danger Subtitled trailer
Gimme Danger - Trailer
Gimme Danger Trailer
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soundtrack Gimme Danger

Quotes

Iggy Pop We'd get stoned, turned out the lights, and put on Harry Partch. Harry Partch was huge for me. He'd hobo'd and made his own instruments.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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