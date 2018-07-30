Menu
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.2
Christopher Robin

Christopher Robin

Christopher Robin 18+
Christopher Robin - trailer in russian
Christopher Robin  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2018
Online premiere 6 November 2018
World premiere 30 July 2018
Release date
2 August 2018 Russia WDSSPR 6+
16 August 2018 Albania
11 October 2018 Argentina
8 August 2018 Australia
16 August 2018 Austria
2 August 2018 Belarus
8 August 2018 Belgium
2 August 2018 Bolivia
16 August 2018 Brazil
3 August 2018 Bulgaria
2 August 2018 Cambodia
3 August 2018 Canada
2 August 2018 Chile
2 August 2018 Colombia
18 October 2018 Croatia
23 August 2018 Czechia
11 October 2018 Denmark
19 October 2018 Estonia L
12 October 2018 Finland
24 October 2018 France
16 August 2018 Germany
17 August 2018 Great Britain
6 September 2018 Greece
2 August 2018 Hong Kong
2 August 2018 Hungary
17 August 2018 Iceland
10 August 2018 India
21 August 2018 Indonesia
17 August 2018 Ireland
2 August 2018 Israel
30 August 2018 Italy
14 September 2018 Japan
2 August 2018 Kazakhstan
16 August 2018 Kosovo
16 August 2018 Kuwait
3 August 2018 Latvia
16 August 2018 Lebanon
12 October 2018 Lithuania
16 August 2018 Malaysia
3 August 2018 Mexico
16 August 2018 Montenegro
3 August 2018 Nepal
9 August 2018 Netherlands
20 September 2018 New Zealand
28 September 2018 Norway
2 August 2018 Paraguay
16 August 2018 Peru
1 August 2018 Philippines
17 August 2018 Poland
3 August 2018 Portugal
3 August 2018 Romania
16 August 2018 Saudi Arabia
16 August 2018 Serbia
2 August 2018 Singapore
6 September 2018 Slovakia
13 September 2018 Slovenia
3 August 2018 South Africa
3 October 2018 South Korea
28 September 2018 Spain
3 August 2018 Sri Lanka
12 October 2018 Sweden
30 August 2018 Switzerland 6
3 August 2018 Taiwan
9 August 2018 Thailand
3 August 2018 Turkey
16 August 2018 UAE
3 August 2018 USA
2 August 2018 Ukraine
2 August 2018 Uruguay
3 August 2018 Venezuela
3 August 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $197,744,825
Production Walt Disney Pictures, 2DUX², Auto Action Developments
Also known as
Christopher Robin, Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable, Кристофер Робин, Disney's Christopher Robin, Janneman Robinson & Poeh, Jonukas, Barátom, Róbert Gida, Christoffer Robin & Nalle Puh, Christopher Robin ja Karupoeg Puhh, Christopher Robin si Winnie de Plus, Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível, I Became an Adult with Pooh, Jakob og Peter Plys, Jean-Christophe & Winnie, Kristofer Robin, Kristofers Robins, Kristoffer Robin og Ole Brumm, Krystůfek Robin, Krzysiu, gdzie jesteś?, L'histoire de Jean-Christophe, Pooh to Otona ni Natta Boku, Risto Reipas ja Nalle Puh, Ritorno al bosco dei 100 acri, Winnie the Pooh, Κρίστοφερ & Γουίνι, Историята на Кристофър Робин и Мечо Пух, Кристофере Робине, где си?, Крістофер Робін, プーと大人になった僕, 摯友維尼
Director
Marc Forster
Marc Forster
Cast
Hayley Atwell
Hayley Atwell
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Mark Gatiss
Mark Gatiss
Cast and Crew
7.3

7.3
7.2 IMDb
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1366
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Богдан Никифоров 5 August 2018, 01:10
хороший добрый фильм
79153322003k 8 August 2018, 20:39
Я в ужасе. Думала детская сказка,а увидела мрачную, неприятную,депрессивную картину для... вообще неизвестно, для Кого это сняли. Полный провал!
Film Trailers
Christopher Robin - trailer in russian
Christopher Robin Trailer in russian
Christopher Robin - russian teaser-trailer
Christopher Robin Russian teaser-trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Christopher Robin
