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Poster of Mary Poppins Returns
6.9
Mary Poppins Returns - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Mary Poppins Returns
6.9

Mary Poppins Returns

, 2018
Mary Poppins Returns
USA / Musical, Family / 18+
Trailers
Poster of Mary Poppins Returns
6.9
Mary Poppins Returns - Dubbed trailer
Mary Poppins Returns  Dubbed trailer

Cast

Emily Blunt
Emily Blunt
Mary Poppins
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Michael Banks
Emily Mortimer
Emily Mortimer
Jane Banks
Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Jack
Julie Walters
Julie Walters
Ellen
Meryl Streep
Meryl Streep
Cousin Topsy
Colin Firth
Colin Firth
Wolf
Dick Van Dyke
Dick Van Dyke
Pixie Davies
Pixie Davies
Annabel
Joel Dawson
Joel Dawson
Georgie
Nathanael Saleh
Nathanael Saleh
John
Director Rob Marshal
Writer P.L. Travers, David Magee, Rob Marshal, John DeLuca
Composer Marc Shaiman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2018
Online premiere 20 December 2018
World premiere 29 November 2018
Release date
3 January 2019 Russia WDSSPR 6+
1 January 2019 Australia
3 January 2019 Belarus
13 December 2018 Belgium 12
20 December 2018 Brazil
25 December 2018 Denmark
28 December 2018 Estonia
19 December 2018 France
13 December 2018 Georgia
20 December 2018 Germany
21 December 2018 Great Britain
27 December 2018 Greece
20 December 2018 Hungary
4 January 2019 India
25 December 2018 Indonesia
21 December 2018 Ireland G
20 December 2018 Italy
3 January 2019 Kazakhstan
28 December 2018 Lithuania
25 December 2018 Mexico A
19 December 2018 Netherlands
25 December 2018 Norway
20 December 2018 Portugal
21 December 2018 Romania
25 December 2018 Singapore
27 December 2018 Slovakia
14 February 2019 South Korea
21 December 2018 Spain
25 December 2018 Sweden
1 February 2019 Taiwan
28 December 2018 Turkey
19 December 2018 USA
3 January 2019 Ukraine
28 December 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $362,529,106
Production Walt Disney Pictures, Lucamar Productions, Marc Platt Productions
Also known as
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Film rating

6.9
Rate 47 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2074 In the Musical genre  78 In the Family genre  200 In films of USA  1260 In films of 2018  75
Updated 25 February 2026

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Mary Poppins Returns - Dubbed trailer
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