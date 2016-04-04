Menu
The Jungle Book

The Jungle Book

The Jungle Book 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

After a threat from the tiger Shere Khan forces him to flee the jungle, a man-cub named Mowgli embarks on a journey of self discovery with the help of panther, Bagheera, and free spirited bear, Baloo.
The Jungle Book - russian international trailer
The Jungle Book  russian international trailer
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 April 2016
World premiere 4 April 2016
Release date
7 April 2016 Russia WDSSPR 12+
14 April 2016 Albania
14 April 2016 Argentina
7 April 2016 Australia
14 April 2016 Austria
7 April 2016 Azerbaijan
7 April 2016 Belarus
13 April 2016 Belgium
7 April 2016 Bolivia
14 April 2016 Brazil
15 April 2016 Bulgaria
13 April 2016 Cambodia
15 April 2016 Canada
7 April 2016 Chile
15 April 2016 China
14 April 2016 Colombia
14 April 2016 Croatia
21 April 2016 Cyprus
21 April 2016 Czechia U
14 April 2016 Denmark
8 April 2016 Ecuador
13 April 2016 Egypt
15 April 2016 Estonia
15 April 2016 Finland
13 April 2016 France
14 April 2016 Germany
15 April 2016 Great Britain
21 April 2016 Greece
26 May 2016 Hong Kong
21 April 2016 Hungary
15 April 2016 Iceland
8 April 2016 India
8 April 2016 Indonesia
15 April 2016 Ireland
14 April 2016 Israel
14 April 2016 Italy
11 August 2016 Japan
7 April 2016 Kazakhstan
14 April 2016 Kuwait
15 April 2016 Latvia
14 April 2016 Lebanon
15 April 2016 Lithuania
13 April 2016 Luxembourg
7 April 2016 Malaysia
15 April 2016 Malta
14 April 2016 Mexico
14 April 2016 Netherlands
7 April 2016 New Zealand
14 April 2016 North Macedonia
15 April 2016 Norway
14 April 2016 Oman
15 April 2016 Pakistan
7 April 2016 Peru
13 April 2016 Philippines
15 April 2016 Poland
14 April 2016 Portugal
15 April 2016 Puerto Rico
15 April 2016 Romania 12
14 April 2016 Serbia
14 April 2016 Singapore
14 April 2016 Slovakia
15 April 2016 Slovenia
15 April 2016 South Africa
9 June 2016 South Korea
15 April 2016 Spain
13 April 2016 Sweden
13 April 2016 Switzerland
15 April 2016 Taiwan, Province of China
13 April 2016 Thailand
15 April 2016 Turkey
6 June 2016 UAE
15 April 2016 USA
14 April 2016 Ukraine
7 April 2016 Uruguay
7 April 2016 Venezuela
15 April 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $967,724,775
Production Walt Disney Pictures, Fairview Entertainment, Moving Picture Company (MPC)
Also known as
The Jungle Book, El libro de la selva, Книга джунглей, A dzsungel könyve, Cartea Junglei, Cậu Bé Rừng Xanh, Djungelboken, Džiungliu knyga, Džungliraamat, Džungļu grāmata, Il libro della giungla, Jungelboken, Junglebogen, Kniha džungle, Kniha dzunglí, Knjiga o dzungli, Knjiga o džungli, Księga dżungli, Le livre de la jungle, Libri i Xhunglës, Mogli - O Menino Lobo, O Livro da Selva, Orman Çocuğu, Sefer ha'jungle, To Vivlio tis Zouglas, Viidakkokirja, Το βιβλίο της ζούγκλας, Джунгли кітабы, Книга джунглів, Книга за джунглата, Књига о џунгли, ジャングル・ブック, 奇幻森林, 與森林共舞
Director
Jon Favreau
Jon Favreau
Cast
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Bill Murray
Bill Murray
Idris Elba
Idris Elba
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Christopher Walken
Christopher Walken
Cast and Crew
Films about Children Films about Children

Film rating

7.4
34 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1156 In the Drama genre  535 In the Adventure genre  255 In the Fantasy genre  80 In films of USA  716
Film Reviews
Zehra KIVILCIM 22 August 2025, 02:26
Привет, как дела?🤔
PolegeshkoES 30 May 2016, 07:48
Красивый фильм. Прорисовка животных, графика - супер, НО скучноватый. С детьми действительно можно посмотреть, а вот взрослым скорее всего будет моментами скучно.
The Jungle Book - russian international trailer
The Jungle Book Russian international trailer
The Jungle Book - russian teaser-trailer
The Jungle Book Russian teaser-trailer
