|7 April 2016
|Russia
|WDSSPR
|12+
|14 April 2016
|Albania
|14 April 2016
|Argentina
|7 April 2016
|Australia
|14 April 2016
|Austria
|7 April 2016
|Azerbaijan
|7 April 2016
|Belarus
|13 April 2016
|Belgium
|7 April 2016
|Bolivia
|14 April 2016
|Brazil
|15 April 2016
|Bulgaria
|13 April 2016
|Cambodia
|15 April 2016
|Canada
|7 April 2016
|Chile
|15 April 2016
|China
|14 April 2016
|Colombia
|14 April 2016
|Croatia
|21 April 2016
|Cyprus
|21 April 2016
|Czechia
|U
|14 April 2016
|Denmark
|8 April 2016
|Ecuador
|13 April 2016
|Egypt
|15 April 2016
|Estonia
|15 April 2016
|Finland
|13 April 2016
|France
|14 April 2016
|Germany
|15 April 2016
|Great Britain
|21 April 2016
|Greece
|26 May 2016
|Hong Kong
|21 April 2016
|Hungary
|15 April 2016
|Iceland
|8 April 2016
|India
|8 April 2016
|Indonesia
|15 April 2016
|Ireland
|14 April 2016
|Israel
|14 April 2016
|Italy
|11 August 2016
|Japan
|7 April 2016
|Kazakhstan
|14 April 2016
|Kuwait
|15 April 2016
|Latvia
|14 April 2016
|Lebanon
|15 April 2016
|Lithuania
|13 April 2016
|Luxembourg
|7 April 2016
|Malaysia
|15 April 2016
|Malta
|14 April 2016
|Mexico
|14 April 2016
|Netherlands
|7 April 2016
|New Zealand
|14 April 2016
|North Macedonia
|15 April 2016
|Norway
|14 April 2016
|Oman
|15 April 2016
|Pakistan
|7 April 2016
|Peru
|13 April 2016
|Philippines
|15 April 2016
|Poland
|14 April 2016
|Portugal
|15 April 2016
|Puerto Rico
|15 April 2016
|Romania
|12
|14 April 2016
|Serbia
|14 April 2016
|Singapore
|14 April 2016
|Slovakia
|15 April 2016
|Slovenia
|15 April 2016
|South Africa
|9 June 2016
|South Korea
|15 April 2016
|Spain
|13 April 2016
|Sweden
|13 April 2016
|Switzerland
|15 April 2016
|Taiwan, Province of China
|13 April 2016
|Thailand
|15 April 2016
|Turkey
|6 June 2016
|UAE
|15 April 2016
|USA
|14 April 2016
|Ukraine
|7 April 2016
|Uruguay
|7 April 2016
|Venezuela
|15 April 2016
|Viet Nam