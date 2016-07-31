Menu
7.1 IMDb Rating: 6.7
Rate
Kinoafisha Films Pete's Dragon

Pete's Dragon

Pete's Dragon 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The adventures of an orphaned boy named Pete and his best friend Elliot, who just so happens to be a dragon.
Pete's Dragon - trailer in russian
Pete's Dragon  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2016
Online premiere 12 August 2016
World premiere 31 July 2016
Release date
11 August 2016 Russia WDSSPR 6+
18 August 2016 Argentina
15 September 2016 Australia
11 August 2016 Belarus
17 August 2016 Belgium
29 September 2016 Brazil
18 August 2016 Colombia
25 August 2016 Czechia
13 October 2016 Denmark
18 August 2016 Dominican Republic
26 August 2016 Estonia
17 August 2016 France
25 August 2016 Germany
12 August 2016 Great Britain
20 October 2016 Greece
18 August 2016 Hungary
12 August 2016 Ireland
10 August 2016 Italy
24 December 2016 Japan
11 August 2016 Kazakhstan
18 August 2016 Mexico
5 October 2016 Netherlands
15 September 2016 New Zealand
27 September 2016 South Korea
19 August 2016 Spain
14 October 2016 Sweden
12 August 2016 USA
11 August 2016 Ukraine
12 August 2016 Venezuela
26 August 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $143,695,338
Production Walt Disney Pictures, Whitaker Entertainment I
Also known as
Pete's Dragon, Mi amigo el dragón, Elliot, der Drache, Peter et Elliott le dragon, Peter og dragen, A Lenda do Dragão, Elliott, a sárkány, Il drago invisibile, Kha'veri ha'drakon Elliott, Meu Amigo, o Dragão, Minu sõber lohe, Mój przyjaciel smok, Můj kamarád drak, Pete a jeho drak, Pete és a sárkány, Pete i zmaj, Pete in njegov zmaj, Pete ja lohikäärme Elliott, Pete si dragonul, Pete và Người Bạn Rồng, Pete ve Ejderhası, Peter en de Draak, Peter och draken Elliott, Peter y el dragón, Piito To Himitsu No Tomodachi, Pito drakonas, Pitov zmaj: čarobno prijateljstvo, Pīts un pūķis, Ο Πιτ και ο δράκος του, Дракон Піта, Драконът, моят приятел, Пит и его дракон, ピートと秘密の友達, 尋龍傳說
Director
David Lowery
David Lowery
Cast
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Robert Redford
Robert Redford
Karl Urban
Karl Urban
Wes Bentley
Wes Bentley
Oona Laurence
Oona Laurence
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Grace I know those woods. I know those woods like the back of my hand. I couldn't have missed a dragon.
Meacham Well, you missed Pete.
