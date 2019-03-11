Menu
7.0 IMDb Rating: 6.2
17 posters
Dumbo

Dumbo

Dumbo 18+
Dumbo - trailer in russian
Dumbo  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2019
Online premiere 25 June 2019
World premiere 11 March 2019
Release date
28 March 2019 Russia WDSSPR 6+
29 March 2019 Albania
28 March 2019 Argentina
28 March 2019 Australia
28 March 2019 Austria
27 March 2019 Belgium
28 March 2019 Brazil
29 March 2019 Bulgaria
29 March 2019 Canada
28 March 2019 Chile
29 March 2019 China
28 March 2019 Colombia
28 March 2019 Czechia
28 March 2019 Denmark
29 March 2019 Estonia
29 March 2019 Finland
27 March 2019 France
28 March 2019 Georgia
28 March 2019 Germany
29 March 2019 Great Britain
28 March 2019 Greece
19 April 2019 Hong Kong
28 March 2019 Hungary
29 March 2019 India
27 March 2019 Indonesia
29 March 2019 Ireland
28 March 2019 Israel
28 March 2019 Italy
29 March 2019 Japan
28 March 2019 Kazakhstan
28 March 2019 Kuwait
29 March 2019 Latvia
28 March 2019 Lebanon
29 March 2019 Lithuania
19 June 2019 Madagascar
28 March 2019 Malaysia
29 March 2019 Mexico
27 March 2019 Netherlands
28 March 2019 New Zealand
29 March 2019 Norway
27 March 2019 Philippines
29 March 2019 Poland
28 March 2019 Portugal
29 March 2019 Romania
27 March 2019 Saudi Arabia
28 March 2019 Singapore
28 March 2019 Slovakia
29 March 2019 South Africa
27 March 2019 South Korea
29 March 2019 Spain
29 March 2019 Sri Lanka
29 March 2019 Sweden
29 March 2019 Switzerland 6
29 March 2019 Taiwan
28 March 2019 Thailand
14 July 2019 Togo
29 March 2019 Turkey
28 March 2019 UAE
29 March 2019 USA
28 March 2019 Ukraine
28 March 2019 Uruguay
29 March 2019 Viet Nam
MPAA PG
Budget $170,000,000
Worldwide Gross $353,284,621
Production Walt Disney Pictures, Tim Burton Productions, Infinite Detective
Also known as
Dumbo, Дамбо, Dambo, Dambis, Dumbó, Dumbo: Chú Voi Biết Bay, Sloncek Dumbo, Untitled Disney Live-Action Fairy Tale, Ντάμπο, Дъмбо, ダンボ, 小飛象, 小飞象
Director
Tim Burton
Tim Burton
Cast
Eva Green
Eva Green
Michael Keaton
Michael Keaton
Colin Farrell
Colin Farrell
Nico Parker
Nico Parker
Finley Hobbins
Finley Hobbins
Cast and Crew
Film rating

7.0

7.0
98 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1894
Film Reviews

Андрей 7 April 2019, 19:01
хороший, но слишком детский фильм.
прекрасно снят(хотя от Бартона ожидал больше смертей) и игра актёров. приятно было увдеть Маэстро Де Вито! много трогательных моментов.
8 баллов из 10ти!
Nadezhda Kuzmina 3 April 2019, 12:15
Какой же миленький слонятинка))) все очень красиво! Даже стыдно признаться, что мне было скучновато. Но ставлю фильму 4.
Quotes
V. A. Vandevere [after hearing the noise of a monkey trapped in one of Max's desk drawers] Is that a monkey in your desk?
Max Medici Just for emergencies.
Film Trailers
Dumbo - trailer in russian
Dumbo Trailer in russian
Dumbo - russian teaser-trailer
Dumbo Russian teaser-trailer
Listen to the
soundtrack Dumbo
Stills
