Country
USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2019
Online premiere
25 June 2019
World premiere
11 March 2019
Release date
|28 March 2019
|Russia
| WDSSPR
|6+
|29 March 2019
|Albania
|
|
|28 March 2019
|Argentina
|
|
|28 March 2019
|Australia
|
|
|28 March 2019
|Austria
|
|
|27 March 2019
|Belgium
|
|
|28 March 2019
|Brazil
|
|
|29 March 2019
|Bulgaria
|
|
|29 March 2019
|Canada
|
|
|28 March 2019
|Chile
|
|
|29 March 2019
|China
|
|
|28 March 2019
|Colombia
|
|
|28 March 2019
|Czechia
|
|
|28 March 2019
|Denmark
|
|
|29 March 2019
|Estonia
|
|
|29 March 2019
|Finland
|
|
|27 March 2019
|France
|
|
|28 March 2019
|Georgia
|
|
|28 March 2019
|Germany
|
|
|29 March 2019
|Great Britain
|
|
|28 March 2019
|Greece
|
|
|19 April 2019
|Hong Kong
|
|
|28 March 2019
|Hungary
|
|
|29 March 2019
|India
|
|
|27 March 2019
|Indonesia
|
|
|29 March 2019
|Ireland
|
|
|28 March 2019
|Israel
|
|
|28 March 2019
|Italy
|
|
|29 March 2019
|Japan
|
|
|28 March 2019
|Kazakhstan
|
|
|28 March 2019
|Kuwait
|
|
|29 March 2019
|Latvia
|
|
|28 March 2019
|Lebanon
|
|
|29 March 2019
|Lithuania
|
|
|19 June 2019
|Madagascar
|
|
|28 March 2019
|Malaysia
|
|
|29 March 2019
|Mexico
|
|
|27 March 2019
|Netherlands
|
|
|28 March 2019
|New Zealand
|
|
|29 March 2019
|Norway
|
|
|27 March 2019
|Philippines
|
|
|29 March 2019
|Poland
|
|
|28 March 2019
|Portugal
|
|
|29 March 2019
|Romania
|
|
|27 March 2019
|Saudi Arabia
|
|
|28 March 2019
|Singapore
|
|
|28 March 2019
|Slovakia
|
|
|29 March 2019
|South Africa
|
|
|27 March 2019
|South Korea
|
|
|29 March 2019
|Spain
|
|
|29 March 2019
|Sri Lanka
|
|
|29 March 2019
|Sweden
|
|
|29 March 2019
|Switzerland
|
|6
|29 March 2019
|Taiwan
|
|
|28 March 2019
|Thailand
|
|
|14 July 2019
|Togo
|
|
|29 March 2019
|Turkey
|
|
|28 March 2019
|UAE
|
|
|29 March 2019
|USA
|
|
|28 March 2019
|Ukraine
|
|
|28 March 2019
|Uruguay
|
|
|29 March 2019
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG
Budget
$170,000,000
Worldwide Gross
$353,284,621
Production
Walt Disney Pictures, Tim Burton Productions, Infinite Detective
Also known as
Dumbo, Дамбо, Dambo, Dambis, Dumbó, Dumbo: Chú Voi Biết Bay, Sloncek Dumbo, Untitled Disney Live-Action Fairy Tale, Ντάμπο, Дъмбо, ダンボ, 小飛象, 小飞象
прекрасно снят(хотя от Бартона ожидал больше смертей) и игра актёров. приятно было увдеть Маэстро Де Вито! много трогательных моментов.
8 баллов из 10ти!