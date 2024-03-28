Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 202
Not going 13
Kinoafisha Films The Crow

The Crow

The Crow 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 202
Not going 13

Synopsis

Eric, a poetic guitarist, is brought back to life by a crow a year after he and his fiancé are murdered.
The Crow - trailer
The Crow  trailer
Country USA / Great Britain / France
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2024
Online premiere 13 September 2024
World premiere 28 March 2024
Release date
22 August 2024 Russia Вольга
23 August 2024 American Samoa
6 June 2024 Argentina
22 August 2024 Australia MA 15+
7 June 2024 Azerbaijan 18+
22 August 2024 Belarus
21 August 2024 Belgium
6 June 2024 Brazil 16
23 August 2024 Bulgaria
7 June 2024 Canada
22 August 2024 Chile
22 August 2024 Colombia
29 August 2024 Croatia o.A.
6 June 2024 Czechia
23 August 2024 Estonia
7 June 2024 Finland
5 June 2024 France
22 August 2024 Georgia R
12 September 2024 Germany
7 June 2024 Great Britain
12 September 2024 Greece
29 August 2024 Hong Kong
22 August 2024 Hungary 18
23 August 2024 India A
21 August 2024 Indonesia
7 June 2024 Ireland
22 August 2024 Israel
28 August 2024 Italy
22 August 2024 Kazakhstan 18+
22 August 2024 Kyrgyzstan 16+
22 August 2024 Laos
7 June 2024 Latvia (none)
14 June 2024 Lithuania
29 August 2024 Macao D
6 June 2024 Malaysia
28 March 2024 Mexico
22 August 2024 Moldova N 16
22 August 2024 Montenegro o.A.
21 August 2024 Netherlands 16
29 August 2024 New Zealand
22 August 2024 North Macedonia
23 August 2024 Norway 15
21 August 2024 Philippines R-18
7 June 2024 Poland
22 August 2024 Portugal M/16
22 August 2024 Puerto Rico R
7 June 2024 Romania o.A.
22 August 2024 Serbia o.A.
20 June 2024 Singapore
6 June 2024 Slovakia
23 August 2024 South Africa
11 December 2024 South Korea
30 August 2024 Spain
30 August 2024 Sweden 15
29 August 2024 Switzerland 18
16 August 2024 Taiwan, Province of China
22 August 2024 Thailand
7 June 2024 Turkey
22 August 2024 UAE 18TC
7 June 2024 USA
22 August 2024 Ukraine
22 August 2024 Uzbekistan 18+
13 September 2024 Viet Nam
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $24,109,036
Production Lionsgate, Pressman Film, Media Capital Technologies
Also known as
The Crow, El Cuervo, Le Corbeau, Die Krähe, Ворон, O Corvo, A holló, Deo keurou, El Cuervo. The Crow, Ha'Orev, Il Corvo, Kruk, Ölümsüz, Quzğun, The Crow - Il corvo, The Crow Reboot, The Crow: Báo Thù, The Crow: Iubire și răzbunare, Vares, Varnas, Το κοράκι, Врана, 烏鴉：重生, 龍族戰神：重生
Director
Rupert Sanders
Rupert Sanders
Cast
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard
Sami Bouajila
Sami Bouajila
Danny Huston
Danny Huston
Laura Birn
Laura Birn
Karel Dobrý
Cast and Crew
Similar films for The Crow
Emperor 5.9
Emperor (2016)
The Crow: Salvation 5.6
The Crow: Salvation (2000)
The Crow: City of Angels 4.6
The Crow: City of Angels (1996)
John Wick: Chapter 4 8.2
John Wick: Chapter 4 (2023)
Ghost in the Shell 7.0
Ghost in the Shell (2017)
The Devil All the Time 7.3
The Devil All the Time (2020)
Boy Kills World 6.4
Boy Kills World (2023)
Nine Days 7.0
Nine Days (2020)
Villains 6.2
Villains (2019)
Assassination Nation 4.8
Assassination Nation (2018)
0.0
The Low Dweller (2011)
The Northman 7.4
The Northman (2022)
Film in Collections
Films About Revenge Films About Revenge
Fantasy Mystery Films Fantasy Mystery Films
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends

Film rating

6.1
Rate 94 votes
4.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3004 In the Fantasy genre  203 In the Action genre  670 In the Crime genre  230 In the Drama genre  1162 In the Thriller genre  615 In films of USA  1831 In films of Great Britain  244 In films of France  214
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 23 August 2024, 23:57
Посмотрел в кинотеатре долгожданную мировую премьеру мистического триллера - «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Сюжет фильма повествует… Read more…
melkor4 23 August 2024, 01:05
Фильм - набор клише, основная идея банальна, игра актеров натянута, режиссура бестолковая, фильм рваный, повествование скомканное с нулевой логикой,… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Crow - trailer
The Crow Trailer
The Crow - trailer in russian
The Crow Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more