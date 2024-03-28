Country
USA / Great Britain / France
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2024
Online premiere
13 September 2024
World premiere
28 March 2024
Release date
|22 August 2024
|Russia
| Вольга
|
|23 August 2024
|American Samoa
|
|
|6 June 2024
|Argentina
|
|
|22 August 2024
|Australia
|
|MA 15+
|7 June 2024
|Azerbaijan
|
|18+
|22 August 2024
|Belarus
|
|
|21 August 2024
|Belgium
|
|
|6 June 2024
|Brazil
|
|16
|23 August 2024
|Bulgaria
|
|
|7 June 2024
|Canada
|
|
|22 August 2024
|Chile
|
|
|22 August 2024
|Colombia
|
|
|29 August 2024
|Croatia
|
|o.A.
|6 June 2024
|Czechia
|
|
|23 August 2024
|Estonia
|
|
|7 June 2024
|Finland
|
|
|5 June 2024
|France
|
|
|22 August 2024
|Georgia
|
|R
|12 September 2024
|Germany
|
|
|7 June 2024
|Great Britain
|
|
|12 September 2024
|Greece
|
|
|29 August 2024
|Hong Kong
|
|
|22 August 2024
|Hungary
|
|18
|23 August 2024
|India
|
|A
|21 August 2024
|Indonesia
|
|
|7 June 2024
|Ireland
|
|
|22 August 2024
|Israel
|
|
|28 August 2024
|Italy
|
|
|22 August 2024
|Kazakhstan
|
|18+
|22 August 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|22 August 2024
|Laos
|
|
|7 June 2024
|Latvia
|
|(none)
|14 June 2024
|Lithuania
|
|
|29 August 2024
|Macao
|
|D
|6 June 2024
|Malaysia
|
|
|28 March 2024
|Mexico
|
|
|22 August 2024
|Moldova
|
|N 16
|22 August 2024
|Montenegro
|
|o.A.
|21 August 2024
|Netherlands
|
|16
|29 August 2024
|New Zealand
|
|
|22 August 2024
|North Macedonia
|
|
|23 August 2024
|Norway
|
|15
|21 August 2024
|Philippines
|
|R-18
|7 June 2024
|Poland
|
|
|22 August 2024
|Portugal
|
|M/16
|22 August 2024
|Puerto Rico
|
|R
|7 June 2024
|Romania
|
|o.A.
|22 August 2024
|Serbia
|
|o.A.
|20 June 2024
|Singapore
|
|
|6 June 2024
|Slovakia
|
|
|23 August 2024
|South Africa
|
|
|11 December 2024
|South Korea
|
|
|30 August 2024
|Spain
|
|
|30 August 2024
|Sweden
|
|15
|29 August 2024
|Switzerland
|
|18
|16 August 2024
|Taiwan, Province of China
|
|
|22 August 2024
|Thailand
|
|
|7 June 2024
|Turkey
|
|
|22 August 2024
|UAE
|
|18TC
|7 June 2024
|USA
|
|
|22 August 2024
|Ukraine
|
|
|22 August 2024
|Uzbekistan
|
|18+
|13 September 2024
|Viet Nam
|
|
Budget
$50,000,000
Worldwide Gross
$24,109,036
Production
Lionsgate, Pressman Film, Media Capital Technologies
Also known as
The Crow, El Cuervo, Le Corbeau, Die Krähe, Ворон, O Corvo, A holló, Deo keurou, El Cuervo. The Crow, Ha'Orev, Il Corvo, Kruk, Ölümsüz, Quzğun, The Crow - Il corvo, The Crow Reboot, The Crow: Báo Thù, The Crow: Iubire și răzbunare, Vares, Varnas, Το κοράκι, Врана, 烏鴉：重生, 龍族戰神：重生
Сюжет фильма повествует… Read more…