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Poster of Emperor
5.9
Kinoafisha Films Emperor
5.9

Emperor

, 2016
Emperor
Belgium / Thriller, Adventure / 18+
Poster of Emperor
5.9

Cast

Adrien Brody
Adrien Brody
Charles V - The Emperor
Sophie Cookson
Sophie Cookson
Johanna 'Of Ghent'
Paz Vega
Paz Vega
Mary 'Of Hungary'
Thomas Kretschmann
Thomas Kretschmann
Jakob Fugger 'The Bank of Europe'
Oliver Platt
Oliver Platt
The Pope Clement VII
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard
Philip II of Spain
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Martin Luther
Götz Otto
Moritz 'The German Enforcer'
Sam Louwyck
Sam Louwyck
Johannes 'The Printer'
Michael Pas
Gattinara 'The Italian Consigliare'
Director Lee Tamahori
Writer Michael Thomas, Jeffrey Hatcher
Composer Abel Korzeniowski
Cast and Crew

Film details

Country Belgium
Runtime 0 minute
Production year 2016
World premiere 16 August 2022
Release date
16 August 2022 Belgium
Production Pétrus Films, Charles Five, Charles Five
Also known as
Charles V, Emperor, Keiser, O Império da Vingança, The Emperor

Film rating

5.9
Rate 15 votes
Updated 12 November 2020
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