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Poster of PAW Patrol: The Dino Movie
6.4
Kinoafisha Films PAW Patrol: The Dino Movie
6.4

PAW Patrol: The Dino Movie

, 2026
PAW Patrol: The Dino Movie
Canada / Adventure, Animation, Action
Going 1
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6.4
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Cast

Mckenna Grace
Mckenna Grace
Skye
Fortune Feimster
Fortune Feimster
Jameela Jamil
Jameela Jamil
Terry Crews
Terry Crews
Paris Hilton
Paris Hilton
Snoop Dogg
Snoop Dogg
Jennifer Hudson
Jennifer Hudson
Ron Pardo
Meredith MacNeill
Bill Nye
Darius Rathe
Scientist
Director Callan Brunker
Writer Callan Brunker, Keith Chapman, Bob Barlen
Composer Pinar Toprak
Cast and Crew

Animated film details

Country Canada
Production year 2026
World premiere 24 July 2025
Release date
10 September 2026 Australia G
13 August 2026 Brazil
24 July 2026 Bulgaria
24 July 2026 China
6 August 2026 Croatia jugendfrei
6 August 2026 Czechia
5 August 2026 France
30 July 2025 Germany
14 August 2026 Great Britain
13 August 2026 Hong Kong
6 August 2026 Iceland Allowed
14 August 2026 Ireland G
6 August 2026 Israel
9 September 2026 Italy
31 July 2026 Japan
14 August 2026 Latvia U
31 July 2026 Lithuania N
20 August 2026 Montenegro o.A.
13 August 2026 Panama
26 August 2026 Philippines
7 August 2026 Poland
21 August 2026 Romania
6 August 2026 Singapore
24 July 2025 Spain
14 August 2026 Taiwan
13 August 2026 Thailand
13 August 2026 UAE 18TC
31 July 2026 USA
6 August 2026 Ukraine
14 August 2026 Viet Nam
Production Domain Entertainment (II), Nickelodeon Movies, Paramount Pictures
Also known as
PAW Patrol: The Dino Movie, PAW Patrol: La dino película, Käpapatrull: Dinosauruse film, La Pat' Patrouille: Le film - Mission Dino, La Pat' Patrouille: Le film mission Dino, La patrulla canina: La dino película, Mancs őrjárat: A dinófilm, Patrulha Canina: O Filme do Dino, Patrulha Pata: O Filme dos Dinossauros, PAW Patrol: Der Dino Film, Paw Patrol: Dinosaurie-filmen, PAW Patrol: Missione dinosauri, PAW Patrol: Phim Khủng Long, Psi Patrol i dinozaury, Psići u ophodnji: Dino avantura, Ryhmä Hau: Dinoelokuva, Tlapková patrola: Dinosauří film, Пес Патрул: Дино Филмът, Щенячий патруль: Дино-фильм, 퍼피 구조대 더 다이노 무비, パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー, 汪汪隊立大功：恐龍大電影, Patrulha Canina: Um Filme Dinossáurico

Cartoon rating

6.4
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Best Animated Films 
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