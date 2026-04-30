Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2026
World premiere
30 April 2026
Release date
24 July 2026
Russia
Экспонента
25 June 2026
Argentina
9 July 2026
Australia
MA 15+
30 July 2026
Austria
2 July 2026
Azerbaijan
16 September 2026
Belgium
25 June 2026
Brazil
10 July 2026
Bulgaria
10 July 2026
Canada
2 July 2026
Chile
14
23 July 2026
Colombia
2 July 2026
Croatia
o.A.
2 July 2026
Czechia
30 October 2026
Estonia
14 August 2026
Finland
16 September 2026
France
30 July 2026
Germany
3 July 2026
Great Britain
15
2 July 2026
Greece
9 July 2026
Guatemala
13 August 2026
Hong Kong
3 July 2026
Ireland
9 July 2026
Israel
16 September 2026
Italy
2 July 2026
Kazakhstan
18+
2 July 2026
Kyrgyzstan
18+
1 July 2026
Latvia
(none)
26 June 2026
Lithuania
9 July 2026
Mexico
2 July 2026
Moldova
N 15
2 July 2026
Montenegro
o.A.
9 July 2026
Netherlands
12
25 June 2026
Panama
23 July 2026
Peru
3 July 2026
Poland
9 July 2026
Portugal
M/16
9 July 2026
Puerto Rico
R
3 July 2026
Romania
2 July 2026
Serbia
o.A.
2 July 2026
Singapore
M18
24 July 2026
South Africa
10 July 2026
Spain
8 July 2026
Taiwan
21 August 2026
Turkey
10 July 2026
USA
R
25 June 2026
Ukraine
2 July 2026
Uzbekistan
18+
Worldwide Gross
$24,991,083
Production
Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment, Permut Presentations
Also known as
The Invite, La invitación, La Invitacion, O Convite, Poziv, Приглашение, Davet, Ielūgums, Kutse, Kvietimas, L'invitation, Meghívás, Zaproszenie, Позив, 誘人飯聚, 開放性邀請, The Invite., 邀请, Dəvət, The People Upstairs, 多愁善感(美版)
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