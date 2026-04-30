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Poster of The Invite
7.3
The Invite - Trailer 2
Kinoafisha Films The Invite
7.3

The Invite

, 2026
The Invite
USA / Comedy
Trailers
Going 24
Not going 1
Poster of The Invite
7.3
Going 24
Not going 1
The Invite - Trailer 2
The Invite  Trailer 2

Synopsis

A middle-aged couple who are feeling stagnant in their relationship invite the younger and livelier couple from the apartment upstairs for a get-together that takes an unexpected turn.

Cast

Seth Rogen
Seth Rogen
Joe
Olivia Wilde
Olivia Wilde
Angela
Edward Norton
Edward Norton
Hawk
Amy Adams
Amy Adams
Tessa Thompson
Tessa Thompson
Paul Rudd
Paul Rudd
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Pina
Skip Howland
Doorman
Rachel Thurow
Subway Goer
Mario Valdez
Subway Goer
Mel Powell
Bartender
Director Jonathan Dayton, Valerie Faris
Writer Rashida Jones, Will McCormack, Cesc Gay
Composer Devonté Hynes
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2026
World premiere 30 April 2026
Release date
24 July 2026 Russia Экспонента
25 June 2026 Argentina
9 July 2026 Australia MA 15+
30 July 2026 Austria
2 July 2026 Azerbaijan
16 September 2026 Belgium
25 June 2026 Brazil
10 July 2026 Bulgaria
10 July 2026 Canada
2 July 2026 Chile 14
23 July 2026 Colombia
2 July 2026 Croatia o.A.
2 July 2026 Czechia
30 October 2026 Estonia
14 August 2026 Finland
16 September 2026 France
30 July 2026 Germany
3 July 2026 Great Britain 15
2 July 2026 Greece
9 July 2026 Guatemala
13 August 2026 Hong Kong
3 July 2026 Ireland
9 July 2026 Israel
16 September 2026 Italy
2 July 2026 Kazakhstan 18+
2 July 2026 Kyrgyzstan 18+
1 July 2026 Latvia (none)
26 June 2026 Lithuania
9 July 2026 Mexico
2 July 2026 Moldova N 15
2 July 2026 Montenegro o.A.
9 July 2026 Netherlands 12
25 June 2026 Panama
23 July 2026 Peru
3 July 2026 Poland
9 July 2026 Portugal M/16
9 July 2026 Puerto Rico R
3 July 2026 Romania
2 July 2026 Serbia o.A.
2 July 2026 Singapore M18
24 July 2026 South Africa
10 July 2026 Spain
8 July 2026 Taiwan
21 August 2026 Turkey
10 July 2026 USA R
25 June 2026 Ukraine
2 July 2026 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $24,991,083
Production Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment, Permut Presentations
Also known as
The Invite, La invitación, La Invitacion, O Convite, Poziv, Приглашение, Davet, Ielūgums, Kutse, Kvietimas, L'invitation, Meghívás, Zaproszenie, Позив, 誘人飯聚, 開放性邀請, The Invite., 邀请, Dəvət, The People Upstairs, 多愁善感(美版)

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 24 July 2026

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