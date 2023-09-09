Menu
6.4 IMDb Rating: 6.4
Boy Kills World

Boy Kills World

Boy Kills World 18+
Synopsis

When his family is murdered, a deaf-mute named Boy escapes to the jungle and is trained by a mysterious shaman to repress his childish imagination and become an instrument of death.

Boy Kills World - trailer
Boy Kills World  trailer
Country USA / Germany / South Africa
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 10 June 2024
World premiere 9 September 2023
Release date
16 May 2024 Russia КароПрокат
25 April 2024 Argentina
2 May 2024 Australia MA 15+
16 May 2024 Azerbaijan 18+
25 April 2024 Brazil 18
26 April 2024 Bulgaria
9 September 2023 Canada
2 May 2024 Colombia
25 April 2024 Czechia
21 May 2024 Denmark
2 May 2024 Dominican Republic
26 April 2024 Great Britain
25 April 2024 Greece
30 May 2024 Hong Kong III
26 April 2024 Ireland 18
9 May 2024 Kazakhstan 18+
26 April 2024 Kyrgyzstan
3 May 2024 Latvia N16
10 May 2024 Lithuania
25 April 2024 Mexico C
26 April 2024 Moldova
13 June 2024 Montenegro o.A.
20 June 2024 Netherlands 16
24 April 2024 Philippines R-16
2 May 2024 Puerto Rico R
10 May 2024 Romania
13 June 2024 Serbia o.A.
16 May 2024 Singapore
24 September 2025 South Korea 19
5 July 2024 Spain
12 April 2024 Sweden
26 April 2024 Taiwan
26 April 2024 Tajikistan
30 May 2024 Thailand
26 April 2024 Turkey
25 April 2024 UAE TBC
26 April 2024 USA R
16 May 2024 Ukraine
16 May 2024 Uzbekistan
MPAA R
Worldwide Gross $3,269,468
Production Nthibah Pictures, Raimi Productions, Hammerstone Studios
Also known as
Boy Kills World, Contra Todos, Пацан против всех, Bola hammaga qarshi, Boy vs le monde, Čalis iznīcina pasauli, Contra o Mundo, Dečko ubija svijet, Distrugătorul lumii, Kill Boy, Kinyírni a világot, Oğlan hamıya qarşı, Poiss tapab maailma, Sám proti světu, Vaikis žudo pasaulį, Εναντίον όλων, Бала бәріне қарсы, Дечко убија свет, Пробивний чувак, ボーイ・キルズ・ワールド：爆拳壊界流転掌列伝, 滅世男孩, 隊冧全世界
Director
Moritz Mohr
Cast
Samara Weaving
Samara Weaving
Bill Skarsgard
Bill Skarsgard
Yayan Ruhian
Andrew Koji
Andrew Koji
Isaiah Mustafa
Isaiah Mustafa
Cast and Crew
Film rating

6.4
25 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2807
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Comon 22 May 2024, 01:51
Бредятина полная, тупо и бездарно пытались копировать Голодные игры, тупые бесконечные драчки весь фильм. Ну есть парочка зачётный трэшовых персонажа… Read more…
nikitavoroncov555 20 May 2024, 07:30
Моя девушка думает, что Билл Скарсгард будет превращаться в клоуна оно во время фильма, поэтому боится идти...🙈🙈😅😅🫣🫣🤡
Film Trailers
Boy Kills World - trailer
Boy Kills World Trailer
Boy Kills World - trailer in russian
Boy Kills World Trailer in russian
