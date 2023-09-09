Boy Kills World
Boy Kills World
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA / Germany / South Africa
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2023
Online premiere
10 June 2024
World premiere
9 September 2023
Release date
16 May 2024
Russia
КароПрокат
25 April 2024
Argentina
2 May 2024
Australia
MA 15+
16 May 2024
Azerbaijan
18+
25 April 2024
Brazil
18
26 April 2024
Bulgaria
9 September 2023
Canada
2 May 2024
Colombia
25 April 2024
Czechia
21 May 2024
Denmark
2 May 2024
Dominican Republic
26 April 2024
Great Britain
25 April 2024
Greece
30 May 2024
Hong Kong
III
26 April 2024
Ireland
18
9 May 2024
Kazakhstan
18+
26 April 2024
Kyrgyzstan
3 May 2024
Latvia
N16
10 May 2024
Lithuania
25 April 2024
Mexico
C
26 April 2024
Moldova
13 June 2024
Montenegro
o.A.
20 June 2024
Netherlands
16
24 April 2024
Philippines
R-16
2 May 2024
Puerto Rico
R
10 May 2024
Romania
13 June 2024
Serbia
o.A.
16 May 2024
Singapore
24 September 2025
South Korea
19
5 July 2024
Spain
12 April 2024
Sweden
26 April 2024
Taiwan
26 April 2024
Tajikistan
30 May 2024
Thailand
26 April 2024
Turkey
25 April 2024
UAE
TBC
26 April 2024
USA
R
16 May 2024
Ukraine
16 May 2024
Uzbekistan
MPAA
R
Worldwide Gross
$3,269,468
Production
Nthibah Pictures, Raimi Productions, Hammerstone Studios
Also known as
Boy Kills World, Contra Todos, Пацан против всех, Bola hammaga qarshi, Boy vs le monde, Čalis iznīcina pasauli, Contra o Mundo, Dečko ubija svijet, Distrugătorul lumii, Kill Boy, Kinyírni a világot, Oğlan hamıya qarşı, Poiss tapab maailma, Sám proti světu, Vaikis žudo pasaulį, Εναντίον όλων, Бала бәріне қарсы, Дечко убија свет, Пробивний чувак, ボーイ・キルズ・ワールド：爆拳壊界流転掌列伝, 滅世男孩, 隊冧全世界