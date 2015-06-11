Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Minions

Minions

Minions 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Minions Stuart, Kevin, and Bob are recruited by Scarlet Overkill, a supervillain who, alongside her inventor husband Herb, hatches a plot to take over the world.
Minions - russian international trailer
Minions  russian international trailer
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2015
Online premiere 31 July 2015
World premiere 11 June 2015
Release date
8 July 2015 Russia UPI 6+
30 July 2015 Albania
8 July 2015 Argentina
25 June 2015 Armenia
18 June 2015 Australia
2 July 2015 Austria
9 July 2015 Azerbaijan
9 July 2015 Belarus
7 July 2015 Belgium
9 July 2015 Bosnia and Herzegovina
25 June 2015 Brazil
10 July 2015 Bulgaria
14 July 2015 Cambodia
10 July 2015 Canada
9 July 2015 Chile
13 September 2015 China
2 July 2015 Colombia
25 June 2015 Croatia
10 July 2015 Cuba
25 June 2015 Czechia
2 July 2015 Denmark
9 July 2015 Dominican Republic
2 July 2015 Estonia
3 July 2015 Finland
8 July 2015 France
2 July 2015 Germany
26 June 2015 Great Britain
24 September 2015 Greece
9 July 2015 Hong Kong
9 July 2015 Hungary
2 July 2015 Iceland
9 July 2015 India
17 June 2015 Indonesia
25 June 2015 Ireland
2 July 2015 Israel
27 August 2015 Italy
8 July 2015 Jamaica
9 July 2015 Jordan
9 July 2015 Kazakhstan
17 July 2015 Kuwait
2 July 2015 Latvia
9 July 2015 Lebanon
3 July 2015 Lithuania
18 June 2015 Malaysia
9 July 2015 Mexico
17 July 2015 Mongolia
1 July 2015 Netherlands
24 June 2015 New Zealand
9 July 2015 North Macedonia
2 July 2015 Norway
10 July 2015 Pakistan
9 July 2015 Panama
23 July 2015 Peru
8 July 2015 Philippines
25 June 2015 Poland
23 July 2015 Portugal
10 July 2015 Puerto Rico
9 July 2015 Romania
17 June 2015 Singapore
25 June 2015 Slovakia
13 August 2015 Slovenia
29 July 2015 South Korea
3 July 2015 Spain
1 July 2015 Sweden
10 July 2015 Taiwan, Province of China
8 July 2015 Thailand
8 July 2015 Trinidad and Tobago
4 September 2015 Turkey
10 July 2015 USA
9 July 2015 Ukraine
25 June 2015 Uruguay
9 July 2015 Uzbekistan
10 July 2015 Viet Nam
MPAA PG
Budget $74,000,000
Worldwide Gross $1,159,457,503
Production Illumination Entertainment, Universal Pictures
Also known as
Minions, Les Minions, Mimoni, Minioni, Minyonlar, Suoiuiw, Els Mínions, Ha'Minionim, Käsilased, Kätyrit, Los minions, Malci, Mínimos, Minioner, Minionii, Minionki, Minionlar, Minions 3D, Minions: An IMAX 3D Experience, Minyonok, Pakalikai, Малци, Миньоните, Миньоны, Міньёны, Посіпаки, ミニオンズ, 小小兵, 小黄人大眼萌
Director
Kyle Balda
Pierre Coffin
Pierre Coffin
Cast
Steve Carell
Steve Carell
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Jon Hamm
Jon Hamm
Katy Mixon
Katy Mixon
Cast and Crew
Similar films for Minions
Despicable Me 7.9
Despicable Me (2010)
Despicable Me 2 7.6
Despicable Me 2 (2013)
Home 7.1
Home (2015)
Despicable Me 3 7.2
Despicable Me 3 (2017)
Minions 2 7.2
Minions 2 (2022)
The Angry Birds Movie 2 7.2
The Angry Birds Movie 2 (2019)
The Secret Life of Pets 2 7.2
The Secret Life of Pets 2 (2019)
Sonic the Hedgehog 7.4
Sonic the Hedgehog (2019)
Hotel Transylvania 3 7.2
Hotel Transylvania 3 (2018)
The Boss Baby 7.0
The Boss Baby (2017)
Sing 7.4
Sing (2016)
The Angry Birds Movie 6.7
The Angry Birds Movie (2016)
Cartoon in Collections
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family
Best Animated Feature Films of All Time Best Animated Feature Films of All Time
Despicable Me & Minions Viewing Order Despicable Me & Minions Viewing Order

Cartoon rating

6.7
Rate 54 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2304 In the Comedy genre  577 In the Animation genre  290 In the Family genre  221 In films of USA  1411
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Ника 10 October 2015, 18:31
Разочарование по-полной. Повторюсь и не скажу ничего нового, но, да, в трейлере единственные смешные моменты. Зал молчал весь сеанс, не смеялся… Read more…
Дмитрий 11 October 2015, 23:29
Только вышел из зала. Это первый в моей жизни комедийный мультфильм, когда не смеялись ни взрослые, ни дети. Нудятина. И чушь. Всё самое смешное, как… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Minions - russian international trailer
Minions Russian international trailer
Minions - trailer in russian
Minions Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Minions
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more