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Poster of Despicable Me 2
7.6
Despicable Me 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Despicable Me 2
7.6

Despicable Me 2

, 2013
Despicable Me 2
USA / Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of Despicable Me 2
7.6
Despicable Me 2 - Dubbed trailer
Despicable Me 2  Dubbed trailer

Synopsis

When Gru, the world's most super-bad turned super-dad has been recruited by a team of officials to stop lethal muscle and a host of Gru's own, He has to fight back with new gadgetry, cars, and more minion madness.

Cast

Steve Carell
Steve Carell
Gru
Kristen Wiig
Kristen Wiig
Lucy
Benjamin Bratt
Benjamin Bratt
El Macho
Miranda Cosgrove
Miranda Cosgrove
Margo
Russell Brand
Russell Brand
Dr. Nefario
Ken Jeong
Ken Jeong
Floyd Eagle-san
Steve Coogan
Steve Coogan
Silas Ramsbottom
Elsie Fisher
Elsie Fisher
Agnes
Dana Gaier
Dana Gaier
Edith
Moises Arias
Moises Arias
Antonio Pérez
Director Pierre Coffin, Chris Renaud
Writer Cinco Paul, Ken Daurio
Composer Heitor Pereira, Pharrell Williams
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2013
Online premiere 12 July 2013
World premiere 16 June 2013
Release date
15 August 2013 Russia UPI 0+
3 July 2013 Argentina
26 June 2013 Australia
4 July 2013 Austria
15 August 2013 Belarus
3 July 2013 Belgium
5 July 2013 Brazil
5 July 2013 Bulgaria
3 July 2013 Canada
10 January 2014 China
4 July 2013 Czechia
3 July 2013 Denmark
12 July 2013 Estonia
26 June 2013 France
4 July 2013 Germany
27 June 2013 Great Britain
10 October 2013 Greece
3 July 2013 Hong Kong
3 July 2013 Hungary
3 July 2013 Indonesia
27 June 2013 Ireland
10 October 2013 Italy
15 August 2013 Kazakhstan
12 July 2013 Lithuania
4 July 2013 Mexico
2 July 2013 Netherlands
3 July 2013 New Zealand
28 June 2013 Norway
3 July 2013 Portugal
26 June 2013 Romania AP
12 September 2013 South Korea
5 July 2013 Spain
26 June 2013 Sweden
11 July 2013 Switzerland
3 July 2013 Taiwan
3 July 2013 Thailand
11 October 2013 Turkey
3 July 2013 USA
15 August 2013 Ukraine
3 July 2013 Viet Nam
MPAA PG
Budget $76,000,000
Worldwide Gross $970,766,005
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment
Also known as
Despicable Me 2, Mi villano favorito 2, Moi, moche et méchant 2, Гадкий я 2, 神偷奶爸2, Bjaurusis aš 2, Cattivissimo me 2, Çılgın Hırsız 2, Détéstable moi 2, Dumma mej 2, Ego, o apaisiotatos 2, Ganouv al ha'Minionim, Gru - O Maldisposto 2, Gru 2, Gru 2, el meu dolent preferit, Gru 2: Mi villano favorito, Gru na supertajnom zadatku, Grusomme meg 2, Grusomme mig 2, Ich - Einfach unverbesserlich 2, Ich: Einfach unverbesserlich 2, Itse ilkimys 2, Já, padouch 2, Ja, zloduch 2, Jak ukraść księżyc 2, Jaz, baraba 2, Jirkanch kamina 2, Kẻ Trộm Mặt Trăng 2, Man-e nefrat angiz 2, Meu Malvado Favorito 2, Mina, supervaras 2, Minionki rozrabiają, Nejaukais es 2, Sazizgari me 2, Sunt un mic ticalos 2, Verschrikkelijke Ikke 2, Yaramaz mən 2, Yaxshi bo'lish osonmi 2, Εγώ, ο απαισιότατος 2, Аз, проклетникът 2, Грозни ја 2, Жексұрын мен 2, Мани нафратангез 2, Мени карала 2, Нікчемний я 2, 壞蛋獎門人2, 怪盗グルーのミニオン危機一発, Çilgin Hirsiz 2, Нiкчемний я 2, 卑鄙的我2, Gru 2. Mi villano favorito, من شرور 2, 坏蛋奖门人2, Despicable Me 2: Back 2 Work!, גנוב על הירח 2, 怪盗グルーのミニオン危機一発：2013, Despicable Me 2 3D, Détestable-moi 2, Dumma mig 2, Grozan ja 2, Gru na super tajnom zadatku, Gru, el meu dolent preferit 2

Cartoon rating

7.6
Rate 65 votes
7.3 IMDb
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In overall ranking  801 In the Animation genre  139 In the Family genre  95 In films of USA  513 In films of 2013  22

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Quotes

Jillian Gru! It's Jillian!
Gru [whispers; to Agnes] Tell Jillian I'm not here.
Agnes Gru's not here!
Jillian Are you sure?
Agnes Yes, he just told me.
Jillian [laughs] Agnes, where is Gru?
[Gru zips his lip]
Agnes He's... putting on lipstick!
[Gru swings his arms wildly, making buzzing sounds]
Agnes He's... swatting on flies!
[Gru slices his hand beneath his chin]
Agnes He's... chopping his head off!
[Gru covers his head, groaning loudly]
Agnes He's...
[confused]
Agnes pooping?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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