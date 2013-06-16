When Gru, the world's most super-bad turned super-dad has been recruited by a team of officials to stop lethal muscle and a host of Gru's own, He has to fight back with new gadgetry, cars, and more minion madness.
ProductionUniversal Pictures, Illumination Entertainment
Also known as
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