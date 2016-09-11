Menu
Sing

Sing
Synopsis

In a city of humanoid animals, a hustling theater impresario's attempt to save his theater with a singing competition becomes grander than he anticipates even as its finalists' find that their lives will never be the same.
Sing - trailer in russian 2
Sing  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2016
Online premiere 8 December 2016
World premiere 11 September 2016
Release date
2 March 2017 Russia UPI 6+
23 November 2016 Australia
2 March 2017 Belarus
21 December 2016 Belgium
22 December 2016 Brazil
21 December 2016 Canada
22 December 2016 Colombia
8 December 2016 Croatia
21 December 2016 Denmark
23 December 2016 Estonia
25 January 2017 France
8 December 2016 Germany
21 January 2017 Great Britain
15 December 2016 Greece
22 December 2016 Hong Kong I
22 December 2016 Hungary
30 December 2016 India
8 December 2016 Indonesia
27 January 2017 Ireland
4 January 2017 Italy
17 March 2017 Japan
2 March 2017 Kazakhstan
23 December 2016 Lithuania V
21 December 2016 Mexico
14 December 2016 Netherlands
21 December 2016 New Zealand G
2 December 2016 Norway
8 December 2016 Portugal
10 December 2016 Romania
22 December 2016 Slovakia U
21 December 2016 South Korea
23 December 2016 Spain
21 December 2016 Sweden
21 December 2016 Switzerland
21 December 2016 USA
29 December 2016 Ukraine
23 December 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $634,338,409
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment, Dentsu
Also known as
Sing, Sing ¡Ven y canta!, Syng, Зверопой, ¡Canta!, Cantar!, Chantez, Dainuok, Đấu Trường Âm Nhạc, Dziedi!, Énekelj!, Hai să cântăm!, Kuyla, Lashir, Laula, Pjevajte s nama, Şarkını Söyle, Sing: Quem Canta Seus Males Espanta, SING/シング, Şöhrət yolu, Spievaj, Tous en scène, Zapoj, Zpívej, Τραγούδα!, Ела, изпей!, Певајмо, Співай, 씽, 动物园好声音, 星夢動物園, 欢乐好声音, 歌唱, 歌唱秀, 歡樂好聲音, 演唱
Director
Garth Jennings
Garth Jennings
Cast
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Seth MacFarlane
Seth MacFarlane
Taron Egerton
Taron Egerton
Cast and Crew
Cartoon reviews

Паулина 24 April 2017, 16:27
«Don't you know, I am still standing!"
Что будет, если соединить животных из мультфильма "Зверополис" и шоу "Голос"?… Read more…
3lik 6 March 2017, 22:12
Шикарный добрый мульт - простой легкий - со своим изюмом и прекрасной музыкой ))
зал замирал и топал в такт - дети выходили с довольными лицами!… Read more…
Quotes
Buster Moon When you've reached rock bottom, there's only one way to go, and that's up!
Sing - trailer in russian 2
Sing Trailer in russian 2
Sing - trailer in russian
Sing Trailer in russian
