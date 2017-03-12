Film Reviews
Ирина 28 March 2017, 14:40
Отличный мульт для семейного просмотра!
Киноафиша.инфо 22 March 2017, 17:26
Добрый день. Стоимость билета варьируется. Перейдите по вкладке расписание, выберите нужный кинотеатр и формат, посмотрите цену.
|23 March 2017
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|6+
|23 March 2017
|Australia
|23 March 2017
|Belarus
|30 March 2017
|Brazil
|20 April 2017
|Czechia
|6 April 2017
|Denmark
|14 April 2017
|Estonia
|29 March 2017
|France
|30 March 2017
|Germany
|1 April 2017
|Great Britain
|6 April 2017
|Greece
|13 April 2017
|Hong Kong
|I
|31 March 2017
|India
|5 April 2017
|Indonesia
|1 April 2017
|Ireland
|20 April 2017
|Italy
|21 March 2018
|Japan
|23 March 2017
|Kazakhstan
|14 April 2017
|Lithuania
|V
|19 April 2017
|Netherlands
|13 April 2017
|New Zealand
|G
|13 April 2017
|Portugal
|14 April 2017
|Romania
|20 April 2017
|Slovakia
|3 May 2017
|South Korea
|14 April 2017
|Spain
|7 April 2017
|Sweden
|31 March 2017
|Turkey
|6+
|31 March 2017
|USA
|23 March 2017
|Ukraine
|31 March 2017
|Viet Nam
When Francis E. Francis falls into a vat of infant formula, he emerges as an actual baby. He later said the reason he was sacked from Baby Corp was that he was lactose intolerant to the formula, so the youth-renewal process no longer affected him.