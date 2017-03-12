Menu
IMDb Rating: 6.3
The Boss Baby

Boss Baby
Synopsis

A suit-wearing, briefcase-carrying baby pairs up with his 7-year old brother to stop the dastardly plot of the CEO of Puppy Co.
The Boss Baby - trailer in russian
The Boss Baby  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2017
Online premiere 31 March 2017
World premiere 12 March 2017
Release date
23 March 2017 Russia Двадцатый Век Фокс 6+
23 March 2017 Australia
23 March 2017 Belarus
30 March 2017 Brazil
20 April 2017 Czechia
6 April 2017 Denmark
14 April 2017 Estonia
29 March 2017 France
30 March 2017 Germany
1 April 2017 Great Britain
6 April 2017 Greece
13 April 2017 Hong Kong I
31 March 2017 India
5 April 2017 Indonesia
1 April 2017 Ireland
20 April 2017 Italy
21 March 2018 Japan
23 March 2017 Kazakhstan
14 April 2017 Lithuania V
19 April 2017 Netherlands
13 April 2017 New Zealand G
13 April 2017 Portugal
14 April 2017 Romania
20 April 2017 Slovakia
3 May 2017 South Korea
14 April 2017 Spain
7 April 2017 Sweden
31 March 2017 Turkey 6+
31 March 2017 USA
23 March 2017 Ukraine
31 March 2017 Viet Nam
MPAA PG
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $527,965,936
Production DreamWorks Animation
Also known as
The Boss Baby, Un jefe en pañales, Boss Baby, Baby boss, Mali šef, Босс-молокосос, Baby šéf, Baby-bossen, Balaca Boss, Bebi bos, Bébi úr, Bēbis boss, Boss beebi, Dzieciak rządzi, El bebé jefazo, El nadó en cap, Kichkina xo'jayin, Le bébé boss, Mimi šéf, Nhóc Trùm, O Poderoso Chefinho, Patron Bebek, Ponas Kūdikis, The Boss Baby: Cine-i sef acasa?, Αρχηγός από κούνια, Бебе Бос, Бебі Бос, Мали шеф, ボス・ベイビー, 娃娃老板, 宝贝老板, 寶貝老闆, 波士BB
Director
Tom McGrath
Tom McGrath
Cast
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Cast and Crew
6.3 IMDb
Film Reviews

Ирина 28 March 2017, 14:40
Отличный мульт для семейного просмотра!
Киноафиша.инфо 22 March 2017, 17:26
Добрый день. Стоимость билета варьируется. Перейдите по вкладке расписание, выберите нужный кинотеатр и формат, посмотрите цену.
Goofs

When Francis E. Francis falls into a vat of infant formula, he emerges as an actual baby. He later said the reason he was sacked from Baby Corp was that he was lactose intolerant to the formula, so the youth-renewal process no longer affected him.

Quotes
Tim [about "Blackbird"] That's my special song! My parents wrote it just for me.
Boss Baby Your parents are Lennon and McCartney?
Tim No, Ted and Janice! You don't even know their names!
The Boss Baby - trailer in russian
The Boss Baby Trailer in russian
The Boss Baby - trailer in russian 2
The Boss Baby Trailer in russian 2
Stills
