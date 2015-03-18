|19 March 2015
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|6+
|26 March 2015
|Argentina
|18 March 2015
|Australia
|26 March 2015
|Austria
|19 March 2015
|Belarus
|31 March 2015
|Belgium
|25 March 2015
|Brazil
|27 March 2015
|Canada
|25 March 2015
|Denmark
|20 March 2015
|Estonia
|20 March 2015
|Finland
|15 April 2015
|France
|26 March 2015
|Germany
|20 March 2015
|Great Britain
|2 April 2015
|Greece
|1 April 2015
|Hong Kong
|26 March 2015
|Hungary
|26 March 2015
|India
|20 March 2015
|Ireland
|25 March 2015
|Italy
|19 March 2015
|Kazakhstan
|25 March 2015
|Malaysia
|1 April 2015
|Netherlands
|25 March 2015
|New Zealand
|20 March 2015
|Norway
|10 April 2015
|Poland
|26 March 2015
|Portugal
|26 March 2015
|Romania
|25 March 2015
|Singapore
|21 May 2015
|South Korea
|ALL
|19 March 2015
|Spain
|26 March 2015
|Sweden
|26 March 2015
|Taiwan
|25 March 2015
|Thailand
|27 March 2015
|USA
|19 March 2015
|Ukraine
|26 March 2015
|Viet Nam