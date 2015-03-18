Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Home
7.1
Home - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Home
7.1

Home

, 2015
Home
USA / Animation, Fantasy, Adventure, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Home
7.1
Home - Dubbed trailer 2
Home  Dubbed trailer 2

Synopsis

An alien on the run from his own people makes friends with a girl. He tries to help her on her quest, but can be an interference.

Cast

Rihanna
Rihanna
Gratuity 'Tip' Tucci
Jim Parsons
Jim Parsons
Oh
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Lucy Tucci
Steve Martin
Steve Martin
Captain Smek
Matt Jones
Matt Jones
Kyle
Derek Blankenship
April Winchell
Boov
Brian Stepanek
Brian Stepanek
Boov
Brian Stepanek
Brian Stepanek
Boov
Brian Stepanek
Brian Stepanek
Boov
April Lawrence
Boov Announcer
Stephen Kearin
Boov
Director Tim Johnson
Writer Tom J. Astle, Matt Ember, Adam Rex
Composer Lorne Balfe, Stargate
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2015
Online premiere 26 March 2015
World premiere 18 March 2015
Release date
19 March 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 6+
26 March 2015 Argentina
18 March 2015 Australia
26 March 2015 Austria
19 March 2015 Belarus
31 March 2015 Belgium
25 March 2015 Brazil
27 March 2015 Canada
25 March 2015 Denmark
20 March 2015 Estonia
20 March 2015 Finland
15 April 2015 France
26 March 2015 Germany
20 March 2015 Great Britain
2 April 2015 Greece
1 April 2015 Hong Kong
26 March 2015 Hungary
26 March 2015 India
20 March 2015 Ireland
25 March 2015 Italy
19 March 2015 Kazakhstan
25 March 2015 Malaysia
1 April 2015 Netherlands
25 March 2015 New Zealand
20 March 2015 Norway
10 April 2015 Poland
26 March 2015 Portugal
26 March 2015 Romania
25 March 2015 Singapore
21 May 2015 South Korea ALL
19 March 2015 Spain
26 March 2015 Sweden
26 March 2015 Taiwan
25 March 2015 Thailand
27 March 2015 USA
19 March 2015 Ukraine
26 March 2015 Viet Nam
MPAA PG
Budget $135,000,000
Worldwide Gross $386,041,607
Production DreamWorks Animation
Also known as
Home, Home: No hay lugar como el hogar, En route!, Hjem, Kod kuće, Acasã, Ba'it, Cada Um na Sua Casa, Dom, Domov, Epitelous ftasame spiti, Evim, Hành Trình Trở Về, Happy Smekday!, Home - A casa, Home - Ein smektakulärer Trip, Home: A Minha Casa, Home: Hogar dulce hogar, Home: Llar dolça llar, Kodu, Konecne Doma, Konečne doma, Loksins heim, Mājas, Namai, The True Meaning of Smekday, Uy, Végre otthon!, Vihdoin kotona, Επιτέλους φτάσαμε σπίτι, Дом, Нарешті вдома, У дома, ホーム 宇宙人ブーヴのゆかいな大冒険, 好家在一起, 無敵安樂窩, Home - No hay lugar como el hogar, 瘋狂外星人, 홈 1, خانه, ホーム　宇宙人ブーヴのゆかいな大冒険, 斯麦克节快乐, Дом 1

Cartoon rating

7.1
Rate 39 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1666 In the Animation genre  237 In the Fantasy genre  111 In the Adventure genre  351 In the Sci-Fi genre  213 In films of USA  1011 In films of 2015  30

Film Trailers

All trailers
Home - Dubbed trailer 2
Home Dubbed trailer 2
Home - Dubbed trailer
Home Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Home

Quotes

Oh Your vehicle is infested.
Gratuity 'Tip' Tucci It's not infested. He's my pet. His name is Pig. Don't touch him.
Oh Now, he is vibrating. Is he going to explode?
Gratuity 'Tip' Tucci No, he is just purring.
Oh Why do you haves this thing? Is it useful? Does it give meat or milk?
Gratuity 'Tip' Tucci What? Ugh. No, you just have pets. For fun, and companionship.
Oh You has me for companion on the ship.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Home

Minions
Minions Comedy, Animation, Family
2015, USA
6.0
Escape from Planet Earth
Escape from Planet Earth Sci-Fi, Family, Animation, Comedy, Adventure
2013, USA / Canada
6.0
Despicable Me
Despicable Me Family, Animation
2010, USA
7.0
Planet 51
Planet 51 Adventure, Family, Animation, Comedy, Sci-Fi
2009, Spain / Great Britain
6.0
Finnick 2
Finnick 2 Animation, Family
2025, Russia
6.0
Lendarys
Lendarys Adventure, Animation, Fantasy
2024, Canada / France
5.0
Trolls 2
Trolls 2 Animation, Children's
2020, USA
6.0
Smallfoot
Smallfoot Animation, Fantasy, Comedy, Family
2018, USA
7.0
Leap!
Leap! Animation, Family
2017, France / Canada
7.0
The Boss Baby
The Boss Baby Comedy, Family
2017, USA
6.0
Ferdinand
Ferdinand Animation
2017, USA
7.0
Storks
Storks Comedy, Animation
2016, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more